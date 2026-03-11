Популярни
Два автогола в Ботевград, Струмска слава взе точките

  • 11 март 2026 | 16:59
Струмска слава (Радомир) продължи битката за първото място с 2:1 над Балкан в Ботевград. Срещата е от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите изковаха успеха през първото полувреме. В 20-ата минута, Димитър Савов хвърли силно от тъч близо до вратата, съотборникът Деян Христов отклони с глава назад топката, но намиращия се в непосредствена близост Цветослав Поповчев изненадан с глава насочи кълбото в мрежата на отбора си – автогол. Десетина минути по-късно, Владимир Семерджиев от Балкан напусна с контузия. В 37-ата минута Дани Начев с прецизен удар насочи топката в мрежата – 0:2. След почивката, ботевградчани взеха инициативата. Атакуваха, създадоха положения за гол. Сполучиха само веднъж обаче. Случи се в 68-ата минута, когато Мартин Пасалидис изпълни силно тъч пред вратата, стража на гостите Александър Михайлов не успя да боксира добре и след съприкосновението му с кълбото стана автогол за окончателното 1:2.

