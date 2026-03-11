Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски U16
  3. Левски спечели дербито срещу Академик (Пд) в Елитната група до 16 години

Левски спечели дербито срещу Академик (Пд) в Елитната група до 16 години

  • 11 март 2026 | 14:51
  • 336
  • 0
Левски спечели дербито срещу Академик (Пд) в Елитната група до 16 години

Левски победи Академик (Пловдив) с 2:1 в отложена среща от 17-ия кръг на Елитната група до 16 години. Точни за "сините" бяха Денислав Костов и Александър Николов, докато за пловдивчани се разписа Томи Хаджиев.

Двубоят започна с домакински натиск и първата по-сериозна ситуация бе на тяхна сметката. Александър Николов стреля от въздуха, но топката срещна горната греда и резултатът остана непроменен.В 14-ата минута Левски откриха резултата. Денислав Костов отне топката в наказателното поле на съперника и хладнокръвно реализира, за да даде аванс на своя тим. В края на първото полувреме пред Академик се откри отлична възможност да изравни. Митев излезе и пресече подаване, но топката попадна в краката на футболист в бяло, който обаче не успя да намери очертанията на вратата.

В началото на второто полувреме гостите все пак стигнаха до изравняване. Томи Хаджиев се разписа с удар от границата на наказателното поле и направи резултата 1:1. Реакцията на домакините обаче бе бърза. След неубедителна намеса на вратаря на пловдивчани топката достигна до Александър Николов, който не сгреши и реализира на празна врата, оформяйки крайния резултат.

