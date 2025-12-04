Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ливърпул вече не е в битката за Шлотербек, Барселона е фаворит

Ливърпул вече не е в битката за Шлотербек, Барселона е фаворит

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 599
  • 0
Ливърпул вече не е в битката за Шлотербек, Барселона е фаворит

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек ще бъде един от най-търсените играчи за трансфер през следващото лято. Бранителят има договор до 2027 г., но не смята да подписва нов контракт и клубът най-вероятно ще иска да го продаде, за да не го загуби със свободен трансфер.

Един от клубове, които са свързвани с интерес към Шлотербек, е Ливърпул. Според "Билд" обаче мърсисайдци вече не са в битката за подписа му. Те са имали желание да го привлекат през януари, но Борусия (Дортмунд) няма намерение да се разделя с него по средата на сезона. Затова клубът от "Анфийлд" се е насочил към други цели.

Барселона се очертава като фаворит за подписа му. Ханзи Флик вече е заявил на ръководството, че привличането на централен защитник е приоритет за следващото лято. Андреас Кристенсен не успява да убеди треньора в качествата си. Роналд Араухо не е убедителен, а това се отнася и за Пау Кубарси, който е сред първите опции. Флик познава добре качествата на Шлотербек и има желание да работи отново с него.

Байерн (Мюнхен) следи ситуацията, но за тях Шлотербек е резервен вариант, ако не успеят да подновят договора на Дайо Упамекано. Според последните информации баварците са оптимисти, че ще го убедят да остане на "Алианц Арена". Реал Мадрид има интерес към Упамекано. Ако не успее да го привлече, възможно е "белите" да се насочат към Шлотербек.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Арсенал обявиха привличането на талантливи близнаци

От Арсенал обявиха привличането на талантливи близнаци

  • 4 дек 2025 | 19:39
  • 902
  • 0
Световен шампион: Барселона е като казино и не може да спечели Шампионската лига с тази защита

Световен шампион: Барселона е като казино и не може да спечели Шампионската лига с тази защита

  • 4 дек 2025 | 19:23
  • 843
  • 2
Контузията на Деклан Райс не е сериозна, ще е на линия за уикенда

Контузията на Деклан Райс не е сериозна, ще е на линия за уикенда

  • 4 дек 2025 | 19:17
  • 565
  • 0
Киелини: Ювентус, който доминираше в миналото, вече не съществува

Киелини: Ювентус, който доминираше в миналото, вече не съществува

  • 4 дек 2025 | 19:00
  • 1281
  • 0
Оливер Гласнер: Не трябва да си губим времето с мисли за края на май

Оливер Гласнер: Не трябва да си губим времето с мисли за края на май

  • 4 дек 2025 | 18:36
  • 692
  • 0
Решение на ФИФА обърка плановете на отборите преди Купата на африканските нации

Решение на ФИФА обърка плановете на отборите преди Купата на африканските нации

  • 4 дек 2025 | 18:09
  • 886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 114895
  • 458
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 3273
  • 5
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 3529
  • 2
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 44058
  • 24
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 39283
  • 56
Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 510
  • 0