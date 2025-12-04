Ливърпул вече не е в битката за Шлотербек, Барселона е фаворит

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек ще бъде един от най-търсените играчи за трансфер през следващото лято. Бранителят има договор до 2027 г., но не смята да подписва нов контракт и клубът най-вероятно ще иска да го продаде, за да не го загуби със свободен трансфер.

Един от клубове, които са свързвани с интерес към Шлотербек, е Ливърпул. Според "Билд" обаче мърсисайдци вече не са в битката за подписа му. Те са имали желание да го привлекат през януари, но Борусия (Дортмунд) няма намерение да се разделя с него по средата на сезона. Затова клубът от "Анфийлд" се е насочил към други цели.

🚨 🚨 Hansi Flick wants Nico Schlotterbeck as a key signing for Barcelona's defense. He considers him the team's top candidate and favorite. pic.twitter.com/wIXxAPaFKP — The Barca Zone (@TheBarcaZonee) December 4, 2025

Барселона се очертава като фаворит за подписа му. Ханзи Флик вече е заявил на ръководството, че привличането на централен защитник е приоритет за следващото лято. Андреас Кристенсен не успява да убеди треньора в качествата си. Роналд Араухо не е убедителен, а това се отнася и за Пау Кубарси, който е сред първите опции. Флик познава добре качествата на Шлотербек и има желание да работи отново с него.

Байерн (Мюнхен) следи ситуацията, но за тях Шлотербек е резервен вариант, ако не успеят да подновят договора на Дайо Упамекано. Според последните информации баварците са оптимисти, че ще го убедят да остане на "Алианц Арена". Реал Мадрид има интерес към Упамекано. Ако не успее да го привлече, възможно е "белите" да се насочат към Шлотербек.