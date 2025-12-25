"Мисия невъзможна": историята на преотстъпените от Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик направи своя избор. Във вторник беше потвърден неговият наем в Лион до 30 юни без опция за откупуване. Целта на таланта е да играе на Световното първенство, след което да се завърне на “Бернабеу” и да получи водещата роля, която му беше отказана от пристигането му – първо при Анчелоти, а след това и при Чаби Алонсо.

На 19 години Ендрик прави стъпка, която може да бележи кариерата му. Във Франция той ще има възможност да докаже, че притежава качествата да се върне в „белия дом“ и да даде аргументи на онези, които не разбират защо получи толкова малко шансове в отбор, който в голмайсторски план е силно зависим от Мбапе. Но това е и риск, тъй като историята на нападатели, пратени под наем от Реал с надеждата да се завърнат, не предлага много прецеденти, които да подкрепят залога на бразилеца.

Последните централни нападатели от школата, които напуснаха Мадрид под наем, за да докажат, че имат място в първия отбор, бяха Алваро Родригес, Латаса и Борха Майорал. В нито един от тези случаи не се отвори и най-малката възможност за завръщане, за да си партнират в атака с Бензема или Мбапе.

През лятото на 2019 г. Реал Мадрид търсеше голям голмайстор извън Испания след срива в сезона след напускането на Кристиано Роналдо. Изборът падна върху Лука Йович, привлечен от Айнтрахт (Франкфурт) за 63 милиона евро. Сърбинът така и не заприлича на търсения нападател. Два гола за сезон и половина доведоха до кошмарен наем обратно в Айнтрахт, откъдето се завърна за още една безславна кампания, преди да бъде продаден на Фиорентина.

Мариано Диас напусна Мадрид в посока Лион под формата на трансфер с клауза за обратно откупуване, която „белият“ клуб активира през лятото на 2018 г. с идването на Юлен Лопетеги. Той се завърна с етикета на голмайстор благодарение на своите 21 попадения, но написа невиждана дотогава история в Мадрид, макар и в негативен план. След завръщането си той прекара пет сезона в клуба, изигра 70 мача и отбеляза седем гола. Пълен провал.

Случаят с Мората

Раул де Томас е част от дългия списък с голмайстори от школата на Реал Мадрид, които бяха преотстъпвани, за да си спечелят завръщане, но вместо това поеха по еднопосочен път. Този модел изглеждаше нарушен от Алваро Мората. Днешният нападател на Комо напусна в посока Ювентус през 2014 г. като европейски шампион. Престоят му беше за две години с опция за обратно откупуване, която Реал в крайна сметка активира. Той се завърна и беше важна част от отбора на Зидан от сезон 2016-17 г. Мората вкара 20 гола по пътя към титлата в Ла Лига и Шампионската лига. Но решението му беше да напусне Мадрид, този път окончателно.

В списъка с „деветки“, които си тръгнаха, за да се опитат да се върнат, фигурират Роберто Солдадо и Хавиер Портийо. Валенсианецът направи страхотен сезон в Осасуна: 13 гола, които му отвориха вратите към националния отбор при Луис Арагонес. Той се завърна в Реал, но само за да бъде трансфериран в Хетафе. Случаят с Портийо беше експлозия на талант от школата с нюх към гола, но това не беше достатъчно, когато се конкурираше с Роналдо Феномена. Беше невъзможна мисия, която завърши с наеми във Фиорентина и Брюж, преди пътищата му с Реал Мадрид окончателно да се разделят.

В този огромен списък се появяват нападатели като Агансо, Конго или Канабал, Урсаис, както и голмайстори с велики кариери като Мориентес и Ето'о. „Ел Моро“ беше изпратен под наем в Монако при недобри обстоятелства след пристигането на Роналдо. Той вече беше изградил кариерата си в Реал Мадрид, с който стана два пъти европейски шампион. След година в Княжеството се завърна в клуба, но ролята му беше толкова второстепенна, че през януари подписа с Ливърпул. Нещо подобно се случи и с Баптиста, даден под наем на Арсенал, а след това продаден на Рома.

Камерунецът е един от големите необясними случаи. Той така и не получи истински шанс в Реал Мадрид. Наемите в Леганес, Еспаньол и Майорка завършиха с трансфер в Барселона, където впоследствие нанесе много щети на „белия“ клуб.

Един от тези, които бяха дадени под наем, за да се завърнат и да останат три сезона в Мадрид, беше Себастиан Лосада. След дебюта си в Примера на 9 септември 1984 г. срещу Спортинг (Хихон) по време на стачка на професионалните футболисти, той отиде под наем в Еспаньол на Клементе през 1987 г. – отборът, който загуби финала за Купата на УЕФА от Леверкузен. Лосада се завърна в Мадрид, подкрепен от силен сезон, но винаги оставаше трети избор, тъй като атаката беше абсолютно доминирана от Бутрагеньо и Уго Санчес.



МИГЕЛ АНХЕЛ ЛАРА, “Марка”