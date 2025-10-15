Ливърпул планира офанзива за Нико Шлотербек

Ливърпул се интересува от Нико Шлотербек, съобщава "Билд". Английският клуб обмисля да купи защитника от Борусия (Дортмунд) като дългосрочен заместник на Вирджил ван Дайк. Договорът на нидерландския национал с шампиона на Англия изтича през лятото на 2027 година.

"Червените" дори са заинтересовани да подпишат с германския национал през зимния трансферен период, но от "Сигнал Идуна Парк" изключват такъв вариант. Германският клуб предлага на Шлотербек удължаване на договора, който изтича след края на сезон 2026-2027.

25-годишният бранител може да обвърже бъдещето си с "жълто-черните" в дългосрочен план. Футболистът все още не се е съгласил окончателно, защото иска да е сигурен, че ще се бори за спечелването на трофеи в бъдеще и е решен да постигне по-добри финансови условия по контракта си.

Байерн (Мюнхен) също проявява интерес към Шлотербек.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool are interested in Borussia Dortmund defender Nico Schlotterbeck. (Bild)



🇳🇱 Liverpool sees the 25-year-old as the successor to Virgil van Dijk.

💰 The Premier League side was even interested in a potential winter signing, but BVB have ruled this out. pic.twitter.com/O2664O3AIN — Get German Football News (@GGFN_) October 15, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago