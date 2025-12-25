“Бернабеу” носи златни приходи на Реал Мадрид

Реал Мадрид очаква да генерира приходи от над 400 милиона евро от своя стадион ”Бернабеу“. Преминаването на тази бариера е основната цел за настоящия сезон, а всички индикации сочат, че клубът е на прав път. Туровете на стадиона, събитията, ресторантите и предстоящите концерти са ключовите елементи, които превръщат съоръжението в истинска златна мина и гарантират бъдещето на клуба. Стадионът в квартал „Чамартин“ вече е много повече от просто футболно игрище.

За настоящия сезон клубът прогнозира общи приходи от 1,248 милиарда евро, което представлява ръст от 5% спрямо предходната година (1,185 милиарда евро). Най-голям дял в тези прогнози има маркетингът с очаквани 539,9 милиона евро, подсилени от договори с гиганти като HP. Веднага след това се нарежда експлоатацията на „Бернабеу“, от която се очакват 402,5 милиона евро. Тези две пера заедно съставляват над 75% от общите приходи на клуба.

Ако погледнем в детайли приходите от стадиона, картината е впечатляваща. През миналия сезон, без да се включват билетите за мачове и ВИП зоните, свързани с тях, клубът е спечелил 79,1 милиона евро. Разпределението е следното: 52,6 милиона от турове на стадиона, 15,4 милиона от събития и концерти и 10,3 милиона от ресторантьорство. Тези цифри са постигнати, въпреки че съоръжението все още не функционираше на пълен капацитет.

Повече от музей „Прадо“

Някои от дейностите тепърва ще разгръщат своя потенциал. Например, клубът очаква приходите от туровете на стадиона да се увеличат с 31% през този сезон, надхвърляйки значително границата от 50 милиона евро. За сравнение, музеят „Прадо“ е генерирал приходи от 27 милиона евро за цялата 2023 г. Това превръща туристическата обиколка на „Бернабеу“ в изключително доходоносно начинание с огромен потенциал за растеж.

Гастрономическото бижу

Към тези приходи се добавят и тези от гастрономическите пространства като Bernabéu Market. Тази зона за хранене, заедно с ресторанти като KŌ by 99 Sushi Bar и кътчето на Mahou, вече се радва на огромен успех. Все още се очаква откриването на „перлата в короната“ – SkyBar, но въздействието върху приходите вече е осезаемо, подкрепено от разширените ВИП зони и провеждането на международни събития.

Как НФЛ се възхити на "Бернабеу" - най-развития стадион в света

Какво предстои?

Клубът продължава да работи по шумоизолацията на стадиона с очакването скоро отново да започнат да се провеждат концерти. Успоредно с това се развива и проектът „Bernabéu Infinito“ – амбициозно партньорство с Apple за внедряване на авангардни технологии, което обещава да отвори „ново измерение“. Феновете ще могат да разглеждат стадиона и да изживяват емоцията на Реал Мадрид чрез очила за виртуална реалност от последно поколение. „Ще бъде като да отворим вратите на стадиона за цялата планета“, прогнозира Флорентино Перес. Това са следващите стъпки за един стадион, който е истинска златна мина и уверено върви към целта от 400 милиона евро приходи, гарантирайки бляскавото бъдеще на клуба.