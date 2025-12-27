Реал не мисли големи движения през зимния прозорец

Реал Мадрид финализира плановете си за зимния трансферен прозорец и не възнамерява да прави никакви изходящи сделки, съобщава Football Espana.

„Лос Бланкос“ са направили само един предварително обявен трансфер за Ендрик, който отива във френския Лион под наем.

Това се дължи на трудния сезон за мадридския отбор, утежнен от контузии. Трент Александър-Арнолд и Даниел Карвахал пропуснаха дълги периоди, принуждавайки старши треньора на Реал Мадрид Чаби Алонсо да импровизира с Раул Асенсио и Федерико Валверде на позицията на десния бек. Алваро Карерас също беше принуден да играе няколко мача като централен защитник.

След 18 изиграни мача в Ла Лига Реал Мадрид е на второ място в класирането и изостава с 4 точки от Барселона. Мадридчани за последно спечелиха шампионата през 2024 г., като от този момент нататък към витрината си добавиха единствено рекордната 15-а Шампионска титла. След това през сезон 2024/2025 “белият балет” се провали на всички фронтове и за първи път от много време остана с празни ръце. Мащабната селекция през лятото и треньорската рокада бе с цел “кралете” да променят това през настоящата кампания 2025/2026, но към момента ситуацията не изглежда толкова обнадеждаваща и в следващите месеци испанският гранд ударно ще трябва да потърси изход от тежката ситуация.