  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал не мисли големи движения през зимния прозорец

  • 27 дек 2025 | 00:38
Реал Мадрид финализира плановете си за зимния трансферен прозорец и не възнамерява да прави никакви изходящи сделки, съобщава Football Espana.

Лос Бланкос“ са направили само един предварително обявен трансфер за Ендрик, който отива във френския Лион под наем.

Този път е сигурно: Ендрик отива в Лион
Това се дължи на трудния сезон за мадридския отбор, утежнен от контузии. Трент Александър-Арнолд и Даниел Карвахал пропуснаха дълги периоди, принуждавайки старши треньора на Реал Мадрид Чаби Алонсо да импровизира с Раул Асенсио и Федерико Валверде на позицията на десния бек. Алваро Карерас също беше принуден да играе няколко мача като централен защитник.

След 18 изиграни мача в Ла Лига Реал Мадрид е на второ място в класирането и изостава с 4 точки от Барселона. Мадридчани за последно спечелиха шампионата през 2024 г., като от този момент нататък към витрината си добавиха единствено рекордната 15-а Шампионска титла. След това през сезон 2024/2025 “белият балет” се провали на всички фронтове и за първи път от много време остана с празни ръце. Мащабната селекция през лятото и треньорската рокада бе с цел “кралете” да променят това през настоящата кампания 2025/2026, но към момента ситуацията не изглежда толкова обнадеждаваща и в следващите месеци испанският гранд ударно ще трябва да потърси изход от тежката ситуация.

