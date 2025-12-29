Популярни
  • 29 дек 2025 | 05:03
Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

Ръководството на Реал Мадрид е набелязало полузащитника на ПСЖ Витиня като потенциална трансферна цел през лятото. Според информация на "Cadena SER", португалският национал е определен като приоритет номер едно за „кралския клуб“, в случай че се стигне до продажба на Винисиус Жуниор след края на сезона.

Преговорите за нов договор с бразилската звезда са в застой, което предизвиква безпокойство в Мадрид, тъй като той навлиза в последните 18 месеца от настоящия си контракт. Ако ситуацията не се промени, Реал Мадрид ще постави Винисиус Жуниор в трансферната листа, като началната цена за него ще бъде 100 милиона евро.

Средствата от евентуалната продажба ще бъдат използвани за привличането на Витиня. В списъка с желани играчи на испанския гранд фигурира и името на халфа на Комо и бивш юноша на клуба – Нико Пас.

В Реал смятат, че подсилване на халфовата линия е един от приоритетите за лятото. В клуба със сигурност ще вземат и ново крило, ако Винисиус си тръгне, но повече усилия ще бъдат хвърлени именно за привличането на Витиня, който трябва да стабилизира представянето на отбора в средата на терена, където се виждат най-сериозни пробойни, особено след раздялата с Тони Кроос и Лука Модрич в последните години.

