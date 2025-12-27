Юнайтед предлага на Белингам 15 милиона годишно при договор за 6 години

Манчестър Юнайтед проявява интерес към атакуващия халф на Реал Мадрид Джуд Белингам. „Червените дяволи“ са готови да предложат на 22-годишния футболист шестгодишен договор със заплата от 15 млн евро годишно нетни пари, твърди OK Diario.

Според източника, предлаганата от „червените дяволи“ заплата е почти два пъти по-голяма от тази, която англичанинът получава в “белия балет”. Твърди се още, че 20-кратните английски шампиони са готови да платят 200 млн евро за трансфера на Белингам това лято.

Халфът се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2023 г. През този сезон Белингам е участвал в 20 мача във всички състезания, отбелязвайки пет гола и давайки четири асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според информация в портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 160 милиона евро.