Реалистично е Винисиус да отиде в Саудитска Арабия още сега, смята Кроос

  • 29 дек 2025 | 16:56
  • 681
  • 2

Бившият халф на Реал Мадрид Тони Кроос коментира слуховете за евентуален трансфер на Винисиус Жуниор в саудитски клуб. Германецът отбеляза, че винаги е имал добри отношения с атакуващия футболист.

“Разбирах се много добре с Винисиус на терена и извън него. Да, виждам възможността играч като него да се озове в Саудитска Арабия. Виждам еволюцията на тамошното първенство и пристигането на играчи от най-високо ниво в пика на формата им е доста реалистично. Тенденцията вече е към привличане на футболисти в много добра възраст. Това вече не са просто играчи в по-късните етапи на кариерата си“, заяви Кроос, цитиран от БТА.

Вини Жуниор е в Реал Мадрид от 2018 г. В момента обаче ръководството на „белия балет“ не може да се споразумее за нов договор с него. Сегашният му контракт е до лятото на 2027 година.

