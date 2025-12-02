Нико Шлотербек е решил да не поднови договора си с Борусия (Дортмунд)

Една от трансферните цели на Барселона става много по-осъществима като опция, тъй като бранителят на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек не възнамерява да поднови договора си, твърди германският вестник „Билд“, цитиран и от "Мундо Депортиво".
Испанският гранд определя централния защитник като един от приоритетите си за следващото лято. Клубът е нетърпелив да привлече класен футболист в отбрана, който да си партнира с Пау Кубарси.
Шлотербек сега изглежда като реална опция за Барселона, още повече, че е харесван от треньора Ханзи Флик, който му даде шанс за дебют в националния отбор на Германия и познава отлично качествата му. Германският национал е решил да не подновява договора си с тима Дортмунд, въпреки възможността да утрои заплатата си от 2,5 милиона евро на 8 милиона.
Настоящият му договор изтича през 2027 година, но Борусия може да се опита да намали загубите си и да го продаде през следващото лято. Сред други европейски отбори, които също проявяват интерес към Нико Шлотербек обаче са Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Ливърпул.
Междувременно преговори за евентуалното удължаване на престоя на аржентинеца Аарон Анселмино в Борусия (Дортмунд) няма да се водят преди лятото на 2026 година, съобщава телевизия Sky Sports.
Клубът от Дортмунд привлече аржентинския младежки национал под наем от английския Челси в края на август. 20-годишният защитник подписа договор с Борусия до 30 юни 2026 г.
Снимки: Imago