Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Нико Шлотербек е решил да не поднови договора си с Борусия (Дортмунд)

Нико Шлотербек е решил да не поднови договора си с Борусия (Дортмунд)

  • 2 дек 2025 | 17:08
  • 401
  • 0
Нико Шлотербек е решил да не поднови договора си с Борусия (Дортмунд)

Една от трансферните цели на Барселона става много по-осъществима като опция, тъй като бранителят на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек не възнамерява да поднови договора си, твърди германският вестник „Билд“, цитиран и от "Мундо Депортиво".

Испанският гранд определя централния защитник като един от приоритетите си за следващото лято. Клубът е нетърпелив да привлече класен футболист в отбрана, който да си партнира с Пау Кубарси.

Шлотербек сега изглежда като реална опция за Барселона, още повече, че е харесван от треньора Ханзи Флик, който му даде шанс за дебют в националния отбор на Германия и познава отлично качествата му. Германският национал е решил да не подновява договора си с тима Дортмунд, въпреки възможността да утрои заплатата си от 2,5 милиона евро на 8 милиона.

Настоящият му договор изтича през 2027 година, но Борусия може да се опита да намали загубите си и да го продаде през следващото лято. Сред други европейски отбори, които също проявяват интерес към Нико Шлотербек обаче са Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид и Ливърпул.

Междувременно преговори за евентуалното удължаване на престоя на аржентинеца Аарон Анселмино в Борусия (Дортмунд) няма да се водят преди лятото на 2026 година, съобщава телевизия Sky Sports.

Клубът от Дортмунд привлече аржентинския младежки национал под наем от английския Челси в края на август. 20-годишният защитник подписа договор с Борусия до 30 юни 2026 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 10866
  • 16
Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 745
  • 0
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 7201
  • 8
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 683
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 8206
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 2255
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4584
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14461
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12083
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19170
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31457
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31926
  • 15