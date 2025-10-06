Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  В Борусия (Дортмунд) са оптимисти за новия договор на Нико Шлотербек

В Борусия (Дортмунд) са оптимисти за новия договор на Нико Шлотербек

  • 6 окт 2025 | 21:49
  • 190
  • 0
В Борусия (Дортмунд) са оптимисти за новия договор на Нико Шлотербек

Ръководството на Борусия (Дортмунд) е уверено, че ще успее да финализира удължаването на договора на защитника Нико Шлотербек.

25-годишният футболист е получил официална оферта да се обвърже с клуба до 2030 година, за която се смята, че е доста солидна във финансово отношение, съобщава телевизия Sky Sports.

Желанието на Шлотербек преди да подпише официално контракта е да се убеди в каква посока ще се насочи клубът през настоящия сезон и в бъдеще.

Нико Шлотербек е част от Борусия (Д) от 2022 година, когато беше привлечен от Фрайбург.

