Антонио Рюдигер е в плановете на Ювентус за лятото

Антонио Рюдигер, централният защитник, който след два месеца ще навърши 33 години, може да последва съдбата на други бранители на Реал Мадрид, като Серхио Рамос, Лукас Васкес и Начо. С договор, валиден до 30 юни 2026 г., германецът не е бил поканен на разговори за удължаване, като не е изключено да напусне "Сантиаго Бернабеу" през лятото. А това вече привлече вниманието на сериозни клубове от Европа, като пръв на опашката се нареди италианският гранд Ювентус.
В четвъртия си сезон в Реал Мадрид, Антонио Рюдигер е спечелил осем трофея с белия екип, включително титла в Ла Лига и Шампионска лига (има още един трофей с Челси). Националът с 81 мача и 3 гола за Германия на 1 януари навлиза в последните 6 месеца от договора, подписан през лятото на 2022 г., когато премина безплатно от Челси. Испанските медии пишат, че германският стопер, който на 3 март ще навърши 33 години, все още не е бил поканен на преговори от президента Флорентино Перес за подновяване на договора, ситуация, валидна и за Дани Карвахал, който на 11 януари навършва 34 години.
Алаба и Рюдигер обмислят оферти от Близкия изток
„Те са ветерани, много специални заради тяхната важност и история, но решението няма да бъде взето от треньора или спортния директор.
Самият Флорентино Перес ще реши дали Рюдигер и Карвахал трябва да удължат договорите си, дали само един от тях може да го удължи, или и двамата трябва да приключат периода си в Реал Мадрид. Това е ситуация, подобна на тази, която се случи преди това с играчи като Серхио Рамос, Начо и Лукас Васкес. Те имат добри отношения с клуба и са в залеза на кариерата си на високо ниво. Поради тази причина няма да искат прекомерна заплата. Ако искат да останат, се надяват да имат заплата, подобна на тази, която получават в момента. Въпреки че биха разбрали, ако Реал Мадрид им направи малко по-ниска оферта, особено ако продължават да страдат от повтарящи се контузии.
Информацията от Испания се свързва с това, което се появи в италианските медии. А именно, че Рюдигер е в полезрението на Ювентус. Новият треньор Лучано Спалети остава фен на Антонио от периода, в който го е тренирал в Рома (54 мача, 1 гол и 4 асистенции между 2015 и 2017 г.).
„Засега Карвахал и Рюдигер не са взели решение. Вече има интерес към двамата от Саудитска Арабия и Катар, но те остават концентрирани върху Реал Мадрид.
Искат да си възвърнат формата, за да бъдат титуляри в най-добрия отбор в света и да се борят за трофеи. Вярвам, че все още имат силата да играят на максимален капацитет, но не изпускат от поглед потенциалните милионни оферти от екзотични лиги“, заключава Defensa Central.
Снимки: Gettyimages