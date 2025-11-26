Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Скандал с реновирания "Камп Ноу" - нелегални работници водят до милионна глоба

Скандал с реновирания "Камп Ноу" - нелегални работници водят до милионна глоба

  • 26 ное 2025 | 16:50
  • 617
  • 1

Многобройни проблеми съпътстват обновяването на "Спотифай Камп Ноу", на който Барселона вече се завърна, макар и с ограничено количество зрители. Трудностите са заради постоянното забавяне на строителството, така и заради правни казуси, свързани с него, по-специално с нелегални работници.

В сряда се появи нова глава по този въпрос: Инспекцията по труда на Каталуния потвърди, че 79 работници от Турция са били наети в продължение на месеци на строителната площадка на стадиона на Барселона без необходимите законови разрешения.

Според източници, близки до процеса, разкрити пред вестник "El Periódico", трудовата инспекция е наложила глоба от малко над 1 млн. евро на компанията "Extreme Works", една от подизпълнителските фирми по проекта.

Самата фирма потвърди, че е получила известието за глобата, но отказа да даде повече коментари: „Анализираме ситуацията с нашия правен екип.“

Разследването по случая е започнало на 25 септември, след сигнал от Комисията по труда (CCOO). Компанията е обвинена в масови уволнения, които в някои случаи са довели до репатриране в Турция. Освен това, почти всички чуждестранни служители са работили месеци без разрешение, според разследването.

Проблемът излиза наяве, когато работниците изразяват желание да се върнат в Турция, за да посетят близките си. Тогава те осъзнават, че са работили без редовни разрешителни. Те не са били наети преди да пристигнат в Барселона, нито преместването им е било съобщено на трудовите власти, а също така не са били спазени и други законови гаранции. Компанията "Extreme Works" е осигурявала на обекта заварчици, електротехници и специалисти по безопасност на труда, които са били в нередовен статут.

"Бяхме измамени. Когато ни доведоха тук, ни казаха, че всичко е уредено, че всичко ще бъде законно, но не беше така. Ако знаехме, нямаше да дойдем“, обясни един от работниците пред "El Periódico". Много от тях са се обърнали към CCOO, за да уредят статута си. Това е било забелязано от фирмата подизпълнител, която впоследствие решава да ги уволни с мотива, че работата им е приключила. Сега предстои да се види как ще се развият техните жалби по казус, който продължава да създава главоболия на Барселона.

Впрочем, това не е първият път, когато ремонтните дейности на стадиона на Барселона водят до глоби. Каталунският клуб се завърна на "Камп Ноу" именно миналия уикенд, при победата срещу Атлетик Билбао с 4:0.

