  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона получи разрешение за "Камп Ноу" и в Шампионската лига

Барселона получи разрешение за "Камп Ноу" и в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:16
Барселона ще домакинства и в Шампионската лига на обновения си “Спотифай Камп Ноу”. От клуба потвърдиха, че са получили разрешение от УЕФА да играят там още в следващото си домакинство, което е на 9 декември срещу Айнтрахт (Франкфурт).

Както е известно, шампионът на Испания вече може да използва съоръжението и за срещите си от Ла Лига, като ще започне с двубоя срещу Атлетик Билбао идната събота.

“Това решение идва след получаването на първото разрешение за ползване за Фаза 1B, което позволява увеличен капацитет и включва цялата лява трибуна, като се добавя към вече издаденото разрешение за Фаза 1A — обхващащо Главната трибуна и Южната трибуна — и влиза в сила след като УЕФА прие искането, считайки че всички необходими изисквания са изпълнени - обясняват от Барса. В следващите дни клубът ще предостави информация относно продажбата на билети за мача. Напомняме на всички членове, които са закупили сезонен абонамент за 2025/26, че този двубой вече е включен. Както беше съобщено по-рано, през октомври клубът въведе единен абонамент, валиден до края на сезона, който осигурява достъп до „Спотифай Камп Ноу“ и дава право на притежателите му да присъстват на всички официални мачове на мъжкия първи отбор, изиграни на „Спотифай Камп Ноу“ от 13-ия кръг на Ла Лига (22 ноември 2025 г.) нататък, включително срещите от Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига. ФК Барселона е щастлив отново да може да играе на своя стадион и да продължи напред в цялостния трансформационен проект на новия „Спотифай Камп Ноу“.

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона
