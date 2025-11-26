Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Червеният картон промени хода на мача

Флик: Червеният картон промени хода на мача

  • 26 ное 2025 | 03:32
  • 188
  • 0

Треньорът на Барселона Ханзи Флик прие сравнително спокойно загубата от Челси с 0:3 в Шампионската лига. Германският специалист не потърси извинения за поражението, а вместо това демонстрира оптимизъм с поглед към оставащите мачове в Шампионската лига.

„Видях позитивни неща и вярвам, че все още можем да вземем оставащите девет точки. Започнахме много добре и имахме страхотна възможност да отбележим първия гол. След това червеният картон промени мача и не е лесно да се възстановиш срещу отбор като Chelsea, когато си с човек по-малко“, заяви Флик.

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”
Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Наставникът на Барса също така призна, че има аспекти за подобрение в играта на неговия тим.

„Губехме някои лесни топки и определено трябва да бъдем по-динамични и да играем с по-голяма агресия“, призна той.

Въпреки това, Флик неколкократно подчерта, че всяка оценка на мача трябва да отчита факта, че Барса е играл по-голямата част от него с десет души.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола: Може би промените бяха твърде много

Гуардиола: Може би промените бяха твърде много

  • 26 ное 2025 | 02:55
  • 450
  • 0
Конте: Това беше специална вечер за Неапол

Конте: Това беше специална вечер за Неапол

  • 26 ное 2025 | 02:28
  • 335
  • 0
Спалети: Видях щастливи лица в съблекалнята

Спалети: Видях щастливи лица в съблекалнята

  • 26 ное 2025 | 02:02
  • 557
  • 0
Моуриньо: Усещането е, че дори да бяха 150 минути, Аякс пак нямаше да отбележи

Моуриньо: Усещането е, че дори да бяха 150 минути, Аякс пак нямаше да отбележи

  • 26 ное 2025 | 01:40
  • 467
  • 0
Нико Пас е все по-вероятно да се завърне в Реал Мадрид

Нико Пас е все по-вероятно да се завърне в Реал Мадрид

  • 26 ное 2025 | 01:17
  • 521
  • 0
Гнабри се завръща за Байерн срещу Арсенал

Гнабри се завръща за Байерн срещу Арсенал

  • 26 ное 2025 | 00:50
  • 397
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

Интересни резултати и някои изненади в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 00:09
  • 21974
  • 5
Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

  • 25 ное 2025 | 23:52
  • 20323
  • 168
Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 17286
  • 5
Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

Гуардиола рискува и това доведе до загуба на Манчестър Сити

  • 25 ное 2025 | 23:48
  • 11176
  • 23
Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 23:54
  • 8197
  • 3
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 20330
  • 61