  Барселона
  2. Барселона
  Лапорта заговори за статуя на Меси на "Камп Ноу"

Лапорта заговори за статуя на Меси на "Камп Ноу"

  • 14 ное 2025 | 09:44
  • 806
  • 1

Легендата Лионел Меси заслужава собствена статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“ на Барселона, заяви президентът на клуба Жоан Лапорта, след като тези дни аржентинецът изненадващо се появи в града и без знанието на ръководството се разходи на стадиона.

„Лео заслужава паметник на новия стадион. Обсъдихме го на среща и работим по въпроса. Семейството трябва да се съгласи и всички фенове на Барса биха го искали“, каза босът.

Меси винаги ще бъде свързван с Барселона и той знае, че вратите са отворени за него. Имаме абсолютно уважение към него, той заслужава най-добрата почит. Той трябва да има статуя на „Камп Ноу“ като Йохан Кройф и Ласло Кубала. Той е един от онези емблематични играчи, които са оставили своя отпечатък за клуба“, добави президентът на каталунците, цитиран от БТА.

38-годишният Меси игра за Барселона от 2003 до 2021 година. С клуба нападателят спечели десет титли на испанското първенство, осем Суперкупи на Испания, седем Купи на краля, четири титли от Шампионската лига, три Суперкупи на УЕФА и една от Световното клубно първенство на ФИФА. Той държи клубните рекорди по голове, асистенции и изиграни мачове.

