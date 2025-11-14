Лапорта заговори за статуя на Меси на "Камп Ноу"

Легендата Лионел Меси заслужава собствена статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“ на Барселона, заяви президентът на клуба Жоан Лапорта, след като тези дни аржентинецът изненадващо се появи в града и без знанието на ръководството се разходи на стадиона.
„Лео заслужава паметник на новия стадион. Обсъдихме го на среща и работим по въпроса. Семейството трябва да се съгласи и всички фенове на Барса биха го искали“, каза босът.
„Меси винаги ще бъде свързван с Барселона и той знае, че вратите са отворени за него. Имаме абсолютно уважение към него, той заслужава най-добрата почит. Той трябва да има статуя на „Камп Ноу“ като Йохан Кройф и Ласло Кубала. Той е един от онези емблематични играчи, които са оставили своя отпечатък за клуба“, добави президентът на каталунците, цитиран от БТА.
38-годишният Меси игра за Барселона от 2003 до 2021 година. С клуба нападателят спечели десет титли на испанското първенство, осем Суперкупи на Испания, седем Купи на краля, четири титли от Шампионската лига, три Суперкупи на УЕФА и една от Световното клубно първенство на ФИФА. Той държи клубните рекорди по голове, асистенции и изиграни мачове.