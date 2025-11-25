Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Съставите на Челси и Барселона

Съставите на Челси и Барселона

  • 25 ное 2025 | 20:50
  • 3365
  • 6
Съставите на Челси и Барселона

Челси и Барселона се изправят в един от най-интересните сблъсъци в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мачът на “Стамфорд Бридж” започва в 22:00 часа.

Преди него обаче и двата тима са извън топ 10, след като са с еднакви показатели - по две победи, едно реми и една загуба.

Интересното е, че Челси започва без типичен централен нападател, като се очаква в най-предни позиции да бъдат Педро Нето, Естевао и Алехандро Гарначо.

В стартовите 11 на Барса се вижда завръщането на Роналд Араухо, а Ерик Гарсия отново ще е в халфовата линия. Рафиня пак е резерва.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съставите на Бодьо/Глимт и Юве: Спалети прави много промени

Съставите на Бодьо/Глимт и Юве: Спалети прави много промени

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1087
  • 0
Съставите на Манчестър Сити и Байер, Гуардиола е направил десет промени

Съставите на Манчестър Сити и Байер, Гуардиола е направил десет промени

  • 25 ное 2025 | 21:02
  • 1067
  • 3
Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

  • 25 ное 2025 | 21:41
  • 16115
  • 3
Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

  • 25 ное 2025 | 20:26
  • 667
  • 2
“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

  • 25 ное 2025 | 19:34
  • 1171
  • 0
Арне Слот: Невероятно е да сме в тази ситуация, чувствам се виновен

Арне Слот: Невероятно е да сме в тази ситуация, чувствам се виновен

  • 25 ное 2025 | 19:05
  • 3596
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград!

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 7879
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 549207
  • 32
Съставите на Бодьо/Глимт и Юве: Спалети прави много промени

Съставите на Бодьо/Глимт и Юве: Спалети прави много промени

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1087
  • 0
БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 9422
  • 8
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 13775
  • 37