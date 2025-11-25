Съставите на Челси и Барселона

Челси и Барселона се изправят в един от най-интересните сблъсъци в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мачът на “Стамфорд Бридж” започва в 22:00 часа.

Преди него обаче и двата тима са извън топ 10, след като са с еднакви показатели - по две победи, едно реми и една загуба.

Интересното е, че Челси започва без типичен централен нападател, като се очаква в най-предни позиции да бъдат Педро Нето, Естевао и Алехандро Гарначо.

В стартовите 11 на Барса се вижда завръщането на Роналд Араухо, а Ерик Гарсия отново ще е в халфовата линия. Рафиня пак е резерва.