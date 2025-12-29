Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Дружеството ПФК ЦСКА-1948 съвсем скоро ще има ново имe, разбра Sportal.bg. От следващата година то ще се казва “Ню Трейдинг пропърти 2025”.

Тук не става въпрос за играещия в efbet Лига ЦСКА 1948, а за дружеството, което бе собственик на ЦСКА в продължение на дълги години, докато Гриша Ганчев управляваше клуба.

Преди бизнесменът да придобие ПФК ЦСКА-1948, дружеството се казваше ПФК Чавдар.

В определен период от време акционер в него бе и легендата на ЦСКА, българския футбол и Барселона Христо Стоичков.

ПФК-ЦСКА 1948 беше собственик на ЦСКА до края на април 2024 г., когато Ганчев подаде “червените” на бизнесмена Валтер Папазки.

Друг любопитен факт е, че бившият собственик на ЦСКА все още не е променил своя адрес и седалището на фирмата се води на стадион “Българска армия”.