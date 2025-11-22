Новият "Камп Ноу" и пулсът на цял един квартал

Изминаха две години и половина, откакто „Камп Ноу“ спусна кепенците в онзи мач срещу Майорка – от предпоследния кръг на сезон 2022/23. Две години и половина, в които Барса играеше далеч от своя дом, на „Монжуик“, и през които улиците на Лес Кортс престанаха да чуват онова характерно бучене, което се появява само в дните на мач. Така започва анализ на каталунския вестник "Спорт" преди дългоочакваното завръщане на "блаугранас" в традиционния им стадион.

Тази събота, срещу Атлетик Билбао, "Камп Ноу" отново ще отвори частично вратите си. Само за 45 000 фенове, но с изключително необходим морален тласък за барселонистите, които твърде дълго живяха без дом. Заедно с това се завръща и част от живота, който кварталът беше загубил.

"Спорт" обиколи някои от баровете и заведенията около стадиона, за да разбере как са протекли тези години и как преживяват обратното броене до дългоочакваното завръщане.

Тези две години и половина донесоха много промени. Един от хората, които трябваше да се адаптират, за да оцелеят, е Маурицио Барбато – управител на сегашната пицария Camp e Pizza. Той разказа историята си:

😍 Así luce el Spotify Camp Nou desde las alturas



💙❤️ ¿Ganas del fin de semana? pic.twitter.com/DWGDPE1YnQ — Diario SPORT (@sport) November 18, 2025

„Казвам ти истината. Проблемът беше, че ни казаха, че ремонтът ще трае само една година. А минаха две години и половина, не една. Инвестирал съм много пари. Барът до мен беше мой, но се наложи да го продам. Загубих много пари. Наемът тук е много скъп и ако Барса я няма, хората почти не идват. Три бири, две на ден… тук всички бизнеси се движат от Барса. Похарчих повече от 70 000 евро, за да успея да задържа бара до завръщането на Барса. Накрая трябваше да го продам на лоша цена и с много дългове“, съжалява той.

Заради забавянията по ремонта Маурицио осъзнал, че не бива да зависи от Барса, за да работи бизнесът му, затова създал новата си пицария:

„Сега го промених на пицария, с надеждата хората от квартала да идват, без да разчитам на Барса. Да идват да ядат пица. Дали с връщането на Барса ще имам повече работа? Дано.“

Въпреки новия си подход, Маурицио признава, че завръщането на Барса ще донесе и положителни неща и вече се готвят за него:

„Надявам се нещата да се променят. В събота го чакаме с нетърпение, за да раздаваме пици на всички "лос кулес". Дано така изкараме и малко повече пари.“

"Променяме зоната, дори и общината", продължава материалът на "Спорт". "Насочваме се към улица Риера Бланка – друга важна част на града, която отбелязва границата между Барселона и Л’Хоспиталет де Йобрегат. Всъщност тази улица някога е била водно корито, което се е вливало в Зона Франка, но днес е канализирана под няколко улици.

Това е друга от артериите с най-голямо движение в дните на мач, където се намира легендарният бар La Pepa.

Barcelona will have this message on their shirt for the Spotify Camp Nou return: "Tornen a casa (Returning home)". pic.twitter.com/a6sBhfo5uM — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 21, 2025

Тук атмосферата е различна. Бар, който е понесъл последиците от временното преместване на „Монжуик“, но е оцелял благодарение на силата на квартала:

„Да имаш стадион до себе си е много привлекателно, но ние не сме на стадиона, а на улицата. В дните на мач се усеща, но в останалите дни това е нормален квартал. Усеща се разликата, но не усещаме, че основната причина хората да идват в бара е стадионът, а самият квартал“, обяснява Жоан, един от служителите.

Най-свързаните с квартала заведения използват Барса като допълнение, но не като основна примамка, и La Pepa е едно от тях. Въпреки това те не крият желанието си да се върнат „дните на мач“:

„Много искахме "Камп Ноу" да се върне. Това е важен ден заради очакванията и заради това, което ще донесе, но баровете тук не живеят само от футбола.“

Накрая се спираме близо до стадиона, на Travessera de les Corts – една от големите артерии, която води към храма на "лос кулес" и където феновете пълнеха баровете преди 2023 г. Точно до Jardins de Bacardí – парк, в който привържениците на Барса се събираха преди мачовете – намираме Bar 3 Copes и Casa Pin.

Два бара, пропити с духа на Барса. Единият с трите купи, които тимът на Гуардиола спечели през 2009 г., и с Шампионската лига като основен символ, а другият – с поредица от картини, припомнящи историята на клуба и на заведението.

Хуан, управителят на Bar 3 Copes, ни казва:

„Отдавна чакаме Барса да се върне да играе у дома. Тези две години без Барса бяха много тежки. Много от съседните барове бяха прехвърлени на други собственици… Почти нямаше туристи. Паднахме със 70% през тези две години.“

В Casa Pin също очакват с голямо нетърпение завръщането на Барса в Лес Кортс. Легендарно място за събиране преди мачове, което трябваше да се сбогува с тези моменти преди две години, но днес отново ще оживее:

„Човече, това е огромна радост след две години и половина. Много искаме кварталът отново да се раздвижи. Добре е за бизнесите. Бяха трудни години, наемите са скъпи, но го знаехме“, обяснява Рикардо, служител в заведението.

Тази събота ще бъде нещо повече от просто завръщане на Барса у дома. За много заведения това ще означава край на един сив период, който подложи на изпитание икономическата и емоционалната устойчивост на онези, които всеки ден вдигат ролетките си. За други – връщането на дните, изпълнени с радост и срещи с феновете преди голям мач.

Срещу Атлетик Билбао запалянковците отново ще изпълнят улиците, баровете на Лес Кортс ще усетят нещо, което им липсваше много: Барса", завършва материалът на "Спорт".