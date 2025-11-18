Лапорта обясни за скъпите билети на "Камп Ноу"

Ден след като стана ясно, че Барселона ще може да се завърне на „Спотифай Камп Ноу“ тази събота срещу Атлетик Билбао, президентът на каталунския клуб даде интервю за предаването „El Món a Rac1“. В него той изрази огромна радост от завръщането у дома. Освен това Лапорта отговори на недоволството сред запалянковците от високите цени на билетите, които започват от 199 евро. Вчера също така беше даден старт на предизборната платформа „Ние“, водена от бъдещия кандидат за президент на клуба Виктор Фонт. Лапорта потвърди, че скоро ще обяви датата на изборите, които трябва да се проведат между 15 март и 15 юни.

Ето и най-важните изказвания на ръководителя на Барселона

Завръщането на „Спотифай Камп Ноу“

Това е много специално усещане. Нямам търпение да се върнем. Ще бъде исторически момент. Факторът „домакинство“ ще бъде от голямо значение. Ще бъде прекрасен миг. Все още не съм си отдъхнал напълно. Борим се за лиценз 1C.

Цените на билетите

С увеличаването на капацитета цените на билетите ще започнат да падат. Трябва да се има предвид, че сезонният абонамент остава най-евтиният в Европа. Важно е да се отчете, че това ще бъде исторически ден и цените са малко по-високи от обичайното. Голямата печалба е за тези, които имат сезонен пропуск. Ще коригираме съотношението между притежатели на абонаментни карти и широката публика. Искаме да достигнем капацитет от 60 000 зрители преди края на годината.

Шампионската лига на „Камп Ноу“

Скоро ще разберем дали УЕФА ще ни позволи да играем и мачовете от ШЛ там. Въпросът е, че в турнира е задължително да се приемат гостуващи фенове и работим по този въпрос. Аз съм оптимист и се надявам, че ще можем там да играем срещу Айнтрахт (Франкфурт) на 9 декември.

Статуята на Меси

Все още не сме му представили предложението, нито скулптора. Няма отговор, но Меси ще получи своето признание.

Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

Различното отношение към Ямал

Вече сме свикнали: случва се нещо с Ламин, който трябва да се прибере у дома заради контузия, и всички медии излизат със крайни критики. Ако обаче това се се случи с друг, не му се обръща внимание

Ложата на „Бернабеу“

Там ома много познати лица, атмосферата е поносима, с голяма коректност. Има по някой саркастичен коментар и всички си подхвърляме закачки. Но е поносимо, има и забавление. Познавам петима президенти на Реал Мадрид и Флорентино Перес е много коректен.

Събитието на кандидата за президент Виктор Фонт

Напълно уважавам това. Ние управляваме клуба, но все още не сме в предизборна кампания. Няма да коментирам всичко, което лидерите на тази платформа казват. Когато използвах думата „всезнайковци“, не посочих конкретни имена или длъжности. Това беше предупреждение към всички, които гледат на Барселона единствено като на бизнес, защото тези, които мислят така, имат в главата си идеята за Акционерно дружество. Ако се е почувствал засегнат, значи има защо.

Ролята на опозицията

В Барселона има демокрация, свобода и плурализъм. Важно е да има уважение и опозицията да бъде конструктивна.

Бившият треньор Чави Ернандес е с Фонт

Не ме изненада да го видя на събитието. Те и преди бяха заедно, това не е нещо ново.

Датата на изборите

Ще се опитаме да бъде тогава, когато най-малко ще навреди на отбора. Обмисляме го, не е решено, но искам да го реша скоро.