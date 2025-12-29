Популярни
  • 29 дек 2025 | 11:36
Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

В неделя вечер Бенфика на Жозе Моуриньо стигна само до 2:2 при гостуването си на Брага в мач от португалския шампионат, с което е на 7 точки от лидера Порто. Типично в свой стил наставникът се изказа остро срещу съдиите. Според него в последните секунди тимът му е вкарал редовен гол, но той неправилно не е бил зачетен от ВАР, откъдето видяха нарушение. В тази връзка Моу си брои двубоя за победа.

След мача Специалния изненада журналиста от португалската телевизия, който го помоли за коментар относно равенството.

Отговорът беше категоричен: “Мисля, че това е страхотна победа. През второто полувреме на терена имаше само Бенфика. Да обърнеш резултата и да спечелиш тук с 3:2 е фантастичен резултат за нас. Играчите го заслужават за усилията си, с цялото ми уважение към Брага, които ни създадоха трудностите, които очаквахме“.

Когато репортерът отвърна, че очевидно треньорът си тръгва с усещането, че е заслужавал победата, Моуриньо настоя: „Ние спечелихме с 3:2. Голът е редовен. Спечелихме, това е страхотна победа.“

На финалната констатация на интервюиращия („Истината е, че в края на деня класирането ще отчете само една точка повече за Бенфика“), Моуриньо отговори, повтаряйки четири пъти „ние спечелихме“, след което прекъсна интервюто и си тръгна.

Пред журналистите на пресконференцията Моуриньо се върна към епизода и обясни смисъла на думите си.

„Беше отлично второ полувреме и спечелихме с 3:2“, започна той, след което уточни: „Разбира се, знаете, че говоря иронично. Ако не го правех, щях да бъда тежко санкциониран. Дали клубът ще направи изявление? Не знам. Аз просто тренирам тима.”

