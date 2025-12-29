Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Вратарят на Левски Светослав Вуцов и съотборникът му Марин Петков са завели целия отбор на “сините” на вечеря, защото са били санкционирани от клуба заради закъснение за тренировка. Това се е случило няколко дни преди домакинството срещу Септември в края на ноември (7:0).

Признанието дойде от капитана на родния гранд - Георги Костадинов.

“Ако закъснея, ще попадна в графата “наказания”, която не е никак приятна. Преди два дни двама от моите колеги-национали, небезизвестните Марин и Светльо Вуцов, поради закъснение поканиха целия отбор на ресторант. Ние доста хубаво вечеряхме целия отбор и сплотихме колектива”, каза Костадинов пред клубния сайт.

Това не е първо подобно провинение за Вуцов. Месец по-рано вратарят закъсня и при тръгването на националния отбор за мача с Испания, за което получил мъмрене. “Трикольорите” загубиха световната квалификация с 0:4, но въпреки това стражът на “сините” се представи на много добро ниво.

След срещата се разигра сериозен скандал, като Вуцов обяви, че временно се оттегля от националния отбор. Треньорът на вратарите в Левски - Божидар Митрев, пък малко преди това бе пуснал позиция, че подопечният му бил заплашен “да бъде смачкан психически” от човек от щаба на селекционера Александър Димитров.