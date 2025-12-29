Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

Ламин Ямал изпрати годината с няколко приза. Нападателят на Барселона беше сред главните герои на церемонията на Globe Soccer Awards в Дубай, от която си тръгна с наградите за най-добър футболист, за най-добър футболист в Ла Лига до 23 години и приза “Марадона”. Отделно, като представител на каталунците, 18-годишният испанец се порадва и на приза за клуб №1 на Барса.

Lamine Yamal needed a bag to carry all his awards from the 2025 Globe Soccer Awards 🏆😮‍💨 pic.twitter.com/BsGJAwSLs5 — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 29, 2025

„Благодаря на Барса, на семейството ми, на приятелите и съотборниците ми - заяви усмихнатият Ямал. - Много съм щастлив. Ще продължа да работя, за да спечеля още много награди. Вече усещам по-голям натиск като важен играч за моя клуб, но всичко се получи добре. Искам да продължа по своя път и не желая да се сравнявам с никой друг футболист.”

Иначе от началото на сезона европейският шампион е участвал в 20 гола в 20 мача във всички турнири, като сам е вкарал 9 попадения, а за останалите 11 е направил асистенции.

Агентът на Кристиано: Ямал е играч на настоящето и бъдещето