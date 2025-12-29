Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

  • 29 дек 2025 | 12:02
  • 735
  • 0
Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

Ламин Ямал изпрати годината с няколко приза. Нападателят на Барселона беше сред главните герои на церемонията на Globe Soccer Awards в Дубай, от която си тръгна с наградите за най-добър футболист, за най-добър футболист в Ла Лига до 23 години и приза “Марадона”. Отделно, като представител на каталунците, 18-годишният испанец се порадва и на приза за клуб №1 на Барса.

„Благодаря на Барса, на семейството ми, на приятелите и съотборниците ми - заяви усмихнатият Ямал. - Много съм щастлив. Ще продължа да работя, за да спечеля още много награди. Вече усещам по-голям натиск като важен играч за моя клуб, но всичко се получи добре. Искам да продължа по своя път и не желая да се сравнявам с никой друг футболист.”

Иначе от началото на сезона европейският шампион е участвал в 20 гола в 20 мача във всички турнири, като сам е вкарал 9 попадения, а за останалите 11 е направил асистенции.

Агентът на Кристиано: Ямал е играч на настоящето и бъдещето
Агентът на Кристиано: Ямал е играч на настоящето и бъдещето
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

  • 29 дек 2025 | 07:04
  • 1400
  • 1
Барселона хвърли око на Нейтън Аке

Барселона хвърли око на Нейтън Аке

  • 29 дек 2025 | 06:33
  • 2058
  • 3
Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 05:58
  • 2370
  • 3
Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

  • 29 дек 2025 | 05:33
  • 5341
  • 0
Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

  • 29 дек 2025 | 05:03
  • 3402
  • 2
Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

  • 29 дек 2025 | 04:25
  • 2788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 5552
  • 3
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 24069
  • 45
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 4846
  • 3
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 27661
  • 20
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 5969
  • 0
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 8585
  • 4