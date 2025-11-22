Исторически ден за Барселона - "Камп Ноу" отново оживява

Няма да е нужно да се гледа резултатът или да се слуша химнът, за да се разбере, че се случва нещо голямо, пише "Мундо депортиво". Достатъчно ще е да се усети как вибрират улиците на Лес Кортс и барселонската публика още от ранния следобед. Днес от 17:15 часа наше време на сцената се завръща "Камп Ноу" с мача Барселона – Атлетик Билбао.

Картинката няма да е съвършена, защото стадионът се връща с временно скеле, открити конструкции и коридори, които все още миришат на прясно излят бетон. И въпреки това, рядко стадион, който се стреми да завърши цялостната си реконструкция, е събуждал толкова много вълнение и отдаденост, продължава анализът на "Мундо".

След две години и половина отсъствие – 909 дни – Барселона се завръща у дома този следобед. Частично завръщане (с 45 401 зрители в секторите Gol Sud, Tribuna и Lateral, както е записано в плана 1B, одобрен от общината), но заредено с огромна емоционална, спортна и икономическа сила. Големият ден съвпада с годишнината от рождението на основателя Жоан Гампер – 22 ноември 1877 г.

Кулесите, които през това време се качваха на Монжуик, за да подкрепят отбора на Олимпийския стадион, ще изживеят уникално усещане, когато "Камп Ноу" отново оживее. Стадион, чийто окончателен завършек не се очаква до края на 2027 г. – повече от година по-късно от първоначално планираното.

Конструкцията, покривът, новите VIP зони и разширението до малко над 105 000 места все още са планове, които предстои да бъдат осъществени. Днес обаче се прави първата реална крачка. Частично повторно отваряне, но достатъчно, за да се върне футболът у дома и да се задейства част от икономическата ос. Клубът призна, че завръщането за мачове на собствен стадион означава около 51 милиона евро допълнителни приходи спрямо бюджета от миналия сезон.

Клубът е подготвил специална програма, за да превърне деня в истински празник. Отваряне на входовете два часа по-рано, музикални изпълнения преди мача от Фига Флауас и Орфео Катала, изненадващ първи удар, шоу на почивката с The Tyets и призив към привържениците да се облекат в синьо-червено.

Треньорът Ханзи Флик и много от играчите от състава като Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Марк Касадо, Марк Бернал, Фермин Лопес, Дани Олмо и Руни Барджи също ще преживеят специален момент – първия си официален мач на "Камп Ноу".

Съдбата пожела първият съперник след историческото завръщане да бъде Атлетик Билбао, който пристига на фона на напрегнати отношения и с Нико Уилямс – крилото, което искаше да облече синьо-червения екип. В Барса има и добра новина за деня: Жоан Гарсия и Рафиня се завръщат за атаката на върха в класирането.

„Играехме на стадион, който не беше наш. Монжуик беше добре, но това не беше това, което искахме. "Камп Ноу" ще ни даде много за оставащите мачове“, каза Ламин Ямал, „десетката“, напълно наясно, че бъдещето на клуба и на отбора е именно тук – у дома, завършва анализът на "Мундо депортиво".

