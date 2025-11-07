Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. 1,87 млн. евро глоби и 218 производства за трудови измами на “Камп Ноу”

1,87 млн. евро глоби и 218 производства за трудови измами на “Камп Ноу”

  • 7 ное 2025 | 16:39
  • 474
  • 0

Инспекцията по труда в Барселона е открила 218 случая на трудови нарушения от началото на строителните дейности на „Спотифай Камп Ноу“ през юни 2023 г. Според информация, публикувана от “Ел Периодико” този петък, трудовите власти са извършили 320 проверки, като 70% от тях са довели до санкции.

Сред разкритите нередности има изключително сериозни нарушения, като налагане на работни смени над 10 часа на ден, пет или шест дни в седмицата, на някои от над 1500-те работници.

Работници протестират на "Камп Ноу“, синдикат с обвинения към Барселона
Работници протестират на "Камп Ноу“, синдикат с обвинения към Барселона

Данните, получени след запитване по Закона за достъп до обществена информация, показват, че са наложени глоби в размер на 1,43 милиона евро за неспазване на изискванията, както и допълнителни 441 272 евро от санкции по самите досиета за нарушения. Общата сума на глобите достига 1,87 милиона евро.

Новината идва в същия ден, в който „Камп Ноу“ отново отвори врати след две години и половина с тренировка на първия отбор, на която присъстваха около 22 000 зрители. Според изданието са образувани 218 производства за трудови измами от началото на реконструкцията на стадиона. В строителните дейности на новия стадион на Барса участват общо 77 компании, всички под шапката на строителната фирма Limak.

Страх от инфекция с туберкулоза на "Камп Ноу"
Страх от инфекция с туберкулоза на "Камп Ноу"

Към глобите за близо два милиона евро се очаква да бъдат добавени и нови производства след жалба, подадена от профсъюза Comissions Obreres (CCOO), относно използването на работници без документи.

Институционалният вицепрезидент на Барселона Елена Форт коментира ситуацията в интервю за El món a RAC1. Тя припомни, че клубът „не носи пряка юридическа отговорност за спазването на трудовите условия“, но добави, че „това не означава, че не се интересува от проблема“.

Форт подчерта, че клубът следи да не се допускат никакви незаконни действия, но в действителност „това зависи от трети компании и, за съжаление, понякога се случва в строителния сектор“.

Лапорта си пожела Меси за официалното откриване на стадиона
Лапорта си пожела Меси за официалното откриване на стадиона
