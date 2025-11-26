Мареска: Когато победиш Барселона, винаги е хубаво

Мениджърът на Челси Енцо Мареска сподели впечатленията си след успеха с 3:0 над Барселона в Шампионската лига. Той сподели, че е щастлив от тази победа и че винаги е хубаво да победиш отбор от този калибър.

„Това е добра победа. Честно казано, не е нищо повече от това. Знаехме колко важен е този мач, но всички мачове са важни. Когато победиш Barcelona, винаги е хубаво, така че днес сме щастливи. Загубихме точки при гостуването на Карабах, след това победихме Бенфика и Аякс, а после загубихме последния мач срещу Байерн (Мюнхен). Това показва, че всички тези срещи са сложни“, започна Мареска.

„Барселона е отбор, който се чувства комфортно, когато владее топката. Ако не я притежават, не се чувстват удобно, затова се опитахме да я задържим. Дори при 11 срещу 11, усещането ми беше много добро, защото отборът играеше добре. Защитната част винаги е важна, защото се нуждаеш от баланс. За щастие, през последния месец започнахме да завършваме мачове със "сухи" мрежи в Премиър лийг. Това е нещо, което трябва да правиш, ако искаш да постигнеш важни неща“, допълни италианецът.

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Той похвали специално автора на втория гол Естевао.

„Беше огромна вечер за него, но мисля, че е огромна вечер и за целия клуб, и за всички фенове. Много е хубаво за всички. Ще видим [дали ще започне като титуляр срещу Арсенал]. Засега е време да възстановим енергията си“, завърши наставникът.

Снимки: Gettyimages