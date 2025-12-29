Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

Манчестър Сити работи активно по трансфера на Антоан Семеньо, който ще се опита да финализира още на 1 януари. Според журналиста Флориан Плетенберг играчът вече е договорил личните си условия с "гражданите". Сити пък преговаря с Борнемут относно структурата на плащане на неговата освобождаваща клауза, която е размер на 65 милиона паунда. Манчестър Сити изглежда като безспорния фаворит за привличането на крилото, но дали в последния момент ще се включат и други от кандидатите за подписа му. Преди седем-осем дни "Гардиан" твърдеше, че Ливърпул е почти сигурния нов отбор на Семеньо. Днес източниците на Острова са на различни позиции относно това дали шампионите ще направят късен опит да се включат в битката за ганайския национал.

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

"Телеграф", "Дейли Мейл" и "Мирър" лансират тезата, че Борнемут очаква обрат и скорошна оферта от страна на Ливърпул. Не е без значение фактът, че спортният директор на мърсисайдци е бивш служител на "черешките". Именно той много бързо финализира трансфера на Милош Керкез през лятото. Арне Слот е притиснат от кадрови проблеми заради контузията на Исак и отсъствието на Салах. Поради това в последния мач срещу Уулвърхамптън отдясно стартира Федерико Киеза, като това бе първи мач за италианеца като титуляр в Премиър лийг. Джереми Фримпонг също може да играе като дясно крило, но се очаква Ливърпул да привлече нов офанзивен футболист през януари. Дали той може да бъде Семеньо?

🚨 Liverpool are set to rival Manchester City and step up their £65M pursuit of Antoine Semenyo.



Sporting director Richard Hughes was working at Bournemouth when Semenyo signed from Bristol City in 2023.



Injuries and unavailability saw Federico Chiesa start in the narrow win… pic.twitter.com/8ee754egky — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 29, 2025

Плетенберг твърди, че за момента няма никаква активност от "Анфийлд" по отношение на Семеньо. Бен Джейкъбс също настоява, че Ливърпул няма планове да отправи оферта през януари и би се пробвал за крилото през лятото, в случай че Борнемут успее да го задържи сега. Пол Джойс от "Таймс" обаче смята, че в Ливърпул не се са отказали и 1 януари се явява ключовата дата в това отношение. Ако дотогава от Манчестър Сити не са приключили сделката, това може да е индикация, че мърсисайдци могат в последния момент да отмъкнат още един ключов играч, както бе и при трансферите на Луис Диас и Юго Екитике. Предстои да видим дали наистина Ливърпул ще се включи официално в битката за Семеньо. При всички положения в момента неговият трансфер изглежда изцяло в ръцете на Манчестър Сити.

Liverpool's plan to hijack Antoine Semenyo transfer ahead of private meetinghttps://t.co/prKj0OQkF5 pic.twitter.com/EAfyh9qaT5 — Mirror Football (@MirrorFootball) December 29, 2025