Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

  • 29 дек 2025 | 13:09
  • 273
  • 0

Полският национал Пьотър Жиелински открито изрази недоволството си от липсата на игрово време в Интер през сезон 2024-25 под ръководството на Симоне Индзаги. Това беше първият сезон на халфа на „Джузепе Меаца“ и въпреки че натрупа 1762 минути, той рядко попадаше сред титулярите при предишния наставник.

През настоящата кампания Жиелински вече играе по-редовно като титуляр при Кристиан Киву и не се поколеба да коментира периода си при Индзаги.

„Втора редица? Да кажем, че бях в третата. Никога не ме пускаха в игра - дори като първа резерва“, заяви Жиелински, цитиран от “Гадзета дело спорт”.

„Винаги съм бил уверен в себе си и знаех, че мога да покажа качествата си. Беше труден сезон. Освен контузиите, ми липсваше постоянство. Пред мен имаше страхотни шампиони, идвахме след силен сезон и треньорът (Индзаги - бел.ред.) си имаше своите титуляри. Този сезон нещата се промениха. Новият наставник включва повече играчи и повече от нас чувстват, че могат да бъдат титуляри, което е хубаво. Имаме много качествени футболисти и това се вижда“, добави той.

През този сезон бившият играч на Наполи е започнал като титуляр в 11 мача във всички турнири, като е отбелязал два гола и е направил две асистенции. Той беше в стартовия състав и снощи, когато Интер постигна победа с 1:0 като гост над Аталанта.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

  • 29 дек 2025 | 07:04
  • 1402
  • 1
Барселона хвърли око на Нейтън Аке

Барселона хвърли око на Нейтън Аке

  • 29 дек 2025 | 06:33
  • 2062
  • 3
Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 05:58
  • 2372
  • 3
Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

  • 29 дек 2025 | 05:33
  • 5353
  • 0
Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

  • 29 дек 2025 | 05:03
  • 3405
  • 2
Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

  • 29 дек 2025 | 04:25
  • 2794
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 5671
  • 3
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 24263
  • 45
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 4936
  • 3
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 27715
  • 20
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 5991
  • 0
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 8627
  • 4