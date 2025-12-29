Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

Полският национал Пьотър Жиелински открито изрази недоволството си от липсата на игрово време в Интер през сезон 2024-25 под ръководството на Симоне Индзаги. Това беше първият сезон на халфа на „Джузепе Меаца“ и въпреки че натрупа 1762 минути, той рядко попадаше сред титулярите при предишния наставник.

През настоящата кампания Жиелински вече играе по-редовно като титуляр при Кристиан Киву и не се поколеба да коментира периода си при Индзаги.

„Втора редица? Да кажем, че бях в третата. Никога не ме пускаха в игра - дори като първа резерва“, заяви Жиелински, цитиран от “Гадзета дело спорт”.

„Винаги съм бил уверен в себе си и знаех, че мога да покажа качествата си. Беше труден сезон. Освен контузиите, ми липсваше постоянство. Пред мен имаше страхотни шампиони, идвахме след силен сезон и треньорът (Индзаги - бел.ред.) си имаше своите титуляри. Този сезон нещата се промениха. Новият наставник включва повече играчи и повече от нас чувстват, че могат да бъдат титуляри, което е хубаво. Имаме много качествени футболисти и това се вижда“, добави той.

През този сезон бившият играч на Наполи е започнал като титуляр в 11 мача във всички турнири, като е отбелязал два гола и е направил две асистенции. Той беше в стартовия състав и снощи, когато Интер постигна победа с 1:0 като гост над Аталанта.