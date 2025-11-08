"Камп Ноу" - ключът към оправянето на финансовата бъркотия в Барселона

Един от доверените членове ("сосио") на Барселона призна по време на последното общо събрание, че „не е разбрал абсолютно нищо“ от финансовия отчет, представен от касиера Феран Оливе – човека, отговорен за обяснението на числата пред членовете ("сосиос").

Подобно объркване, изглежда, е изпитал и икономическият анализатор на футболни финанси Крис Уидърспуун, който в статия за The Athletic се опитва да разплете финансовото състояние на Барселона през последните години, описвайки задачата като „битка с Хидрата“ – митичното чудовище с множество глави, на което, щом отсечеш една, израстват две нови. И докато Херкулес успява да я победи, Уидърспуун се е заел с почти също толкова невъзможната мисия – да внесе яснота в обърканите финанси на Барселона.

Началото на кризата: след продажбата на Неймар

Уидърспуун посочва, че началото на финансовите проблеми на клуба идва след лошото управление на средствата от продажбата на Неймар. Тези 222 милиона евро – и до днес най-голямата трансферна сума в историята на футбола – е трябвало да укрепят финансовото състояние на клуба, но вместо това са го отслабили.

„Вместо да бъдат използвани за дългосрочни инвестиции, парите от Неймар бяха изхарчени незабавно. И дори повече от тях", пише Уидърспуун.

Той посочва трансферите на Усман Дембеле, Филипе Коутиньо и Антоан Гризман, както и огромните договори, особено този на Меси (500 млн. евро за четири години), като ключови фактори за бързия срив на финансите.

Пандемията от COVID-19 нанесла последния удар – приходите от „Камп Ноу“ изчезнали, а клубът отложил плащания към играчите си на стойност 389 милиона евро.

Огромни заеми и исторически загуби

Барселона беше принудена да активира кредитни линии с Goldman Sachs, а след идването на Жоан Лапорта през 2021 г. заемите се увеличили до 595 милиона евро. С оперативни загуби от 200 млн. евро годишно и обезценка на активи (играчи) за още 160 млн., клубът приключил сезона 2020–21 с рекордни загуби от 555 милиона евро – „безспорно най-лошият финансов резултат в историята на който и да е футболен клуб“, коментира Уидърспуун.

Лостовете – продажба на бъдещето

За да излезе от кризата, Лапорта прибягнал до така наречените „лостове“ – продажба на част от активи за определен период в замяна на краткосрочен приход.

Най-значимата беше продажбата на 25% от телевизионните права за 667,5 млн. евро.

Тези средства позволили покупките на Роберт Левандовски, Рафиня и Жул Кунде, но цената била огромна загуба на бъдещи приходи.

„Дори ако приходите от ТВ права останат непроменени до 2047 г., когато изтича договорът, Барселона ще се е отказала от над 1 милиард евро“, изчислява анализаторът.

Проблемът с Barça Studios и „счетоводните печалби“

Уидърспуун напомня и за продажбата на 49% от Barça Studios за 200 млн. евро. Тези сделки (ТВ права и Barça Vision) са донесли счетоводна печалба от 801,5 млн. евро за 2022–23, но не всички пари са били реално получени. Освен това стойността на Barça Studios била девалвирана от 401 млн. до 178 млн. евро по препоръка на одиторите. Въпреки че клубът е отчел оперативна печалба през последните два сезона, тези обезценки са довели до нетни загуби.

Дългът – най-големият във футбола

Анализаторът признава, че има позитивен ръст в приходите, но подчертава, че Барселона страда от огромен дълг – 1,45 милиарда евро, най-големият в световния футбол. Само лихвите по него са почти 30 милиона евро годишно.

„Ако добавим 907,7 милиона евро за проекта Espai Barça и други по-малки заеми, общият брутен дълг достига 1,45 милиарда евро – и ще нараства, докато строежът продължава", предупреждава Уидърспуун.

"Монжуик" и скъпата пауза от „Камп Ноу“

Изгнанието на отбора на стадиона „Монжуик“ също тежи на финансите.

Завръщането на "Камп Ноу" е спешна необходимост. „Забавянията само увеличават финансовия натиск. Разходите по Espai Barça са около 1 милиард евро, но това не включва загубените приходи от преместването на отбора извън Камп Ноу.“

424 милиона евро – рефинансирани

Ключът към стабилизацията е увеличението на приходите след завършването на стадиона. Барселона очаква да генерира още 250 млн. евро годишно в сравнение с последния пълен сезон на „Камп Ноу“.

„Тези пари са жизненоважни", казва Уидърспуун, припомняйки, че 424 млн. евро от дълга по Espai Barça вече са рефинансирани и клубът търси нови източници на доходи, включително приятелски мачове.

Заключение и съвет

„Все още е твърде рано да се каже, че Барселона се е възстановила от дъното, в което беше само преди няколко години", обобщава анализаторът.

Снимки: Gettyimages