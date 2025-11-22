Популярни
Преди дебюта на Херо за Ботев (Пд): Ще спре ли устрема на Янев или ЦСКА ще продължи с победите - efbet Лига live с мнението на Георги Илиев - Майкъла
  • 22 ное 2025 | 16:05
  • 1107
  • 1
Обратно на “Камп Ноу”: съставите на Барселона и Атлетик Билбао

909 дни след последния си мач на “Спотифай Камп Ноу” Барселона отново играе там. От 17:15 часа отборът посреща Атлетик Билбао в двубой от 13-тия кръг. При победа каталунците ще се изравнят по точки с лидера Реал Мадрид, който в неделя вечер гостува на Елче.

Точно 45 401 зрители заемат места на отворените сектори на стадиона, докато по другите продължават ремонтните дейности. Интересът към двубоя е огромен, макар най-евтините билети да са на цена от 199 евро. Вратите бяха отворени още в 15:15 часа, за да пуснат най-нетърпеливите запалянковци.

Възстановеният Рафиня се завърна в групата на Барса, но е оставен сред резервите. Титуляр обаче е вратарят Жоан Гарсия, който също досега беше аут заради контузия. Очаква се Жерард Мартин да играе в центъра на отбраната, а Ерик Гарсия да е в халфовата линия. Маркъс Рашфорд е извън списъка, защото е болен.

Атлетик е нестабилен през сезона, като преди паузата прекъсна серия от три поредни загуби. В днешната среща от първата минута започват играчи като Нико Уилямс, Аймерик Лапорт и националният страж на Испания Унай Симон.

