Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

През 2026 г. предстои нов сблъсък. Асоциацията на испанските футболисти (AFE) прекрати настоящия колективен трудов договор с Ла Лига, което ще принуди двете институции да премерят сили в преговорите за нов документ, уреждащ правата на играчите. Синдикатът, оглавяван от Давид Агансо, направи първата стъпка към започване на преговори, в които ще бъдат разгледани теми, породили сериозно напрежение през последните месеци: 72-часовата почивка между мачовете, установяването на минимален брой дни за предсезонна подготовка и така нареченият „План Маями“.

Отношенията между AFE и Ла Лига не са в най-добрия си период. 2025 година беше белязана от конфронтация и голямо напрежение между синдиката и работодателската организация. Първите сблъсъци възникнаха около календара за настоящия сезон. AFE не забравя два конфликтни момента от тези преговори. Първият беше, че Ла Лига и Кралската испанска футболна федерация обявиха официално датите от календара, без синдикатът да го е подписал.

Това пренебрежение продължи с кризата около предсезонната подготовка. Според синдиката е било постигнато устно споразумение с Ла Лига за подписване на календара, ако те се ангажират да отложат началото на сезона за Реал Мадрид или Атлетико Мадрид в случай, че те бяха достигнали финалната фаза на Световното клубно първенство, за да им се гарантира нормална предсезонна подготовка. Това споразумение не беше спазено, когато „белите“ стигнаха до полуфиналите, но Ла Лига отказа да отложи мача на тима от първия кръг, въпреки че съперникът Осасуна беше съгласен. Впоследствие Ла Лига публично отрече съществуването на такъв пакт.

Друг спорен въпрос е почивката между мачовете. AFE настоява, че един клуб не може да играе следващ двубой, ако не са изминали 72 часа. Това е препоръка, която идва и от ФИФА, но все още не е регламентирана. Ла Лига се защитава с аргумента, че няма нищо записано и че те сами си налагат, без никой да ги задължава, да насрочват срещи с минимум 48 часа разлика. Тази политика предизвика сериозни скандали през 2025 г.: през март Карло Анчелоти обяви, че Реал Мадрид няма да излезе на терена, ако не са минали 72 часа от предходния двубой. Ситуация, която засяга не само „белите“, но и много други отбори. Поради тази причина AFE предложи тристранна комисия с УЕФА за решаване на проблема, тъй като синдикатът осъзнава, че често европейските графици затрудняват Ла Лига да спазва тези 72 часа. Отговорът от страна на работодателската организация обаче беше приет като поредно пренебрежение към футболистите.

В тази конфликтна атмосфера се появи и „Планът Маями“. Ла Лига се опита за четвърти път (и отново неуспешно) да проведе мач от елита в САЩ. Но планира всичко, без да разговаря с футболистите. Давид Агансо разкритикува факта, че Управителният съвет е представил плана пред УЕФА без да е говорил с нито един капитан, и дори е обявил дата, представяйки провеждането на мача като официално. Тогава футболистите предприеха действия: те спряха играта за около 10 секунди в началото на всеки двубой от деветия кръг на лигата. Този протест беше цензуриран от Ла Лига в телевизионното излъчване, но накара все повече играчи да се противопоставят на действията на ръководството на лигата.

Relevent - промоутърът на мача, обяви, че се оттегля „поради несигурността, създадена в Испания през последните седмици“, тъй като се появи и политически натиск. Смъртоносен коктейл, който сложи край на „Плана Маями“ и в който футболистите изиграха главна роля. Те демонстрираха своето единство и сила. Ла Лига заплаши да ги съди за стачката и да поиска обезщетение от осем милиона евро. Първото все още не е ясно, но от второто вече са се отказали.

С напрежението, достигнало своя връх, AFE и Ла Лига ще трябва да преговарят през 2026 г. Всеки ще разиграе своите карти. Президентът на лигата Хавиер Тебас, който не забравя главоболията, причинени от футболистите с „Плана Маями“, ще се опита да включи точка, която да позволява провеждането на среща от Примера извън Испания. От своя страна, синдикатът ще се стреми да гарантира правата на играчите в същия този аспект и да осигури минимален брой седмици за предсезонна подготовка, както и 72-часова почивка между мачовете.



РУБИ АРЕС, "АС"