Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Южна Африка
  3. Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

  • 29 дек 2025 | 12:50
  • 414
  • 0
Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

Селекционерът на Република Южна Африка Юго Броос отправи остри критики към организацията на Купата на африканските нации, която се провежда в момента в Мароко.

"Не може да се сравнява с турнирите, които се проведоха в Габон или Кот д'Ивоар. Там наистина имахме чувството, че сме на турнир. Когато взимахме автобуса, за да отидем на тренировка, хората размахваха знамена и ни поздравяваха. Тук няма нищо", категоричен бе белгиецът на пресконференцията си преди третия мач на тима си в груповата фаза срещу Зимбабве.

Селекционерът критикува и много слабата посещаемост по стадионите в Мароко, която се компенсира с отваряне на вратите и вкарване на хора безплатно в течение на двубоите.

"Атмосферата на Купата на африканските нации не съществува тук. Ако влизането на стадионите не беше безплатно, никой нямаше да идва на срещите. Никой не дойде на нашия мач с Египет, никой не дойде на срещата си с Ангола", съжали той.

Броос смята, че политиката с безплатни билети е и опасна. "Семейството ми беше на сблъсъка с Египет и е било хаос дори преди първия съдийски сигнал. Полицията е попречила на някои хора да влязат на стадиона, въпреки че са имали билети. Хората с билети не са пускани, за да влязат после тълпи безплатно. Съпругата ми каза, че е я било страх. Организацията е катастрофална", завърши селекционерът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

  • 29 дек 2025 | 07:04
  • 1401
  • 1
Барселона хвърли око на Нейтън Аке

Барселона хвърли око на Нейтън Аке

  • 29 дек 2025 | 06:33
  • 2060
  • 3
Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 05:58
  • 2371
  • 3
Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

  • 29 дек 2025 | 05:33
  • 5351
  • 0
Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

  • 29 дек 2025 | 05:03
  • 3405
  • 2
Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

  • 29 дек 2025 | 04:25
  • 2793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 5653
  • 3
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 24243
  • 45
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 4925
  • 3
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 27710
  • 20
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 5988
  • 0
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 8623
  • 4