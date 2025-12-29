Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

Селекционерът на Република Южна Африка Юго Броос отправи остри критики към организацията на Купата на африканските нации, която се провежда в момента в Мароко.

"Не може да се сравнява с турнирите, които се проведоха в Габон или Кот д'Ивоар. Там наистина имахме чувството, че сме на турнир. Когато взимахме автобуса, за да отидем на тренировка, хората размахваха знамена и ни поздравяваха. Тук няма нищо", категоричен бе белгиецът на пресконференцията си преди третия мач на тима си в груповата фаза срещу Зимбабве.

Селекционерът критикува и много слабата посещаемост по стадионите в Мароко, която се компенсира с отваряне на вратите и вкарване на хора безплатно в течение на двубоите.

"Атмосферата на Купата на африканските нации не съществува тук. Ако влизането на стадионите не беше безплатно, никой нямаше да идва на срещите. Никой не дойде на нашия мач с Египет, никой не дойде на срещата си с Ангола", съжали той.

Броос смята, че политиката с безплатни билети е и опасна. "Семейството ми беше на сблъсъка с Египет и е било хаос дори преди първия съдийски сигнал. Полицията е попречила на някои хора да влязат на стадиона, въпреки че са имали билети. Хората с билети не са пускани, за да влязат после тълпи безплатно. Съпругата ми каза, че е я било страх. Организацията е катастрофална", завърши селекционерът.