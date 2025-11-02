Популярни
  3. Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 14937
  • 14

Служебна победа за Ботев (Пловдив) ще бъде решението на Спортно-техническата комисия комисия на БФС по казуса с прекратеното дерби с Локомотив (Пловдив), научи Sportal.bg.

Както е известно мачът бе спрян в 41-ата минута при резултат 1:1, след като вратарят на “канарчетата” Даниел Наумов бе ударен в главата с бутилка от минерална вода, дошла от сектора с фенове на “смърфовете”. След прегледите на терена два медицински екипа препоръчаха вратарят да не продължава срещата и след като от Ботев отказаха да заменят стража главният съдия даде сигнал за край на двубоя. Решението на родната футболна централа ще бъде в полза на “жълто-черните”, като ще бъде вписан резултат 4:0, тъй като по нормативна уредба попадението на санкционирания клуб се анулира.

Очаква се Локомотив да получи и допълнителни сурови санкции, които обаче ще бъдат определени от Дисциплинарната комисия.

