Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Служебна победа за Ботев (Пловдив) ще бъде решението на Спортно-техническата комисия комисия на БФС по казуса с прекратеното дерби с Локомотив (Пловдив), научи Sportal.bg.

От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

Както е известно мачът бе спрян в 41-ата минута при резултат 1:1, след като вратарят на “канарчетата” Даниел Наумов бе ударен в главата с бутилка от минерална вода, дошла от сектора с фенове на “смърфовете”. След прегледите на терена два медицински екипа препоръчаха вратарят да не продължава срещата и след като от Ботев отказаха да заменят стража главният съдия даде сигнал за край на двубоя. Решението на родната футболна централа ще бъде в полза на “жълто-черните”, като ще бъде вписан резултат 4:0, тъй като по нормативна уредба попадението на санкционирания клуб се анулира.

ПФК Ботев: Наредбата показва ясно какво трябва да бъде решението на БФС

Очаква се Локомотив да получи и допълнителни сурови санкции, които обаче ще бъдат определени от Дисциплинарната комисия.