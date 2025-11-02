Популярни
Привържениците на Ботев с позиция след инцидента на "Лаута"

  • 2 ное 2025 | 10:14
  • 1102
  • 4

Клубът на привържениците на Ботев (Пловдив) излезе с позиция след вчерашния инцидент в дербито с Локомотив, при който Даниел Наумов беше ударен в главата с бутилка, хвърлена от "черно-белите" фенове. Запалянковците са категорични, че техният любим отбор трябва да получи служебна победа.

"Оставяме това тук. Ако ще се борят такъв тип проблеми веднъж завинаги-сега е моментът. Всяко наказание извън служебна победа за Ботев и сериозни санкции за Локомотив ще означава, че да уцелиш футболист с бутилка вода в главата не е особен проблем и ще даде зелена светлина за още такива действия", написаха от КПБП.

