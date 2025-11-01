Популярни
Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
Филипов: Крушарски каза, че ще направи така, че Ботев да отиде в "Б" група! В коридора имаше чалги, проститутки

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов заяви в прав текст, че босът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски се е заканил да направи така, че "канарчетата" да отидат във Втора лига. Шефът на "жълто-черните" добави, че в коридора на "Лаута" е имало "чалги, проститутки". Филипов заяви всичко това пред репортерите на "Лаута", след като пловдивското дерби беше прекратено заради инцидент с вратаря Даниел Наумов.

Те ми казаха да направим смяна, но аз ги попитах, ако те бяха на мое място, щяха ли да направят? Да вкарат третия си вратар, защото титулярът е бил ударен с бутилка. Господин Крушарски ми каза, че щял да направи така, че Ботев да отиде в Б група. Чалги, проститутки тука имаше в коридора. Няма значение, явно той командва футбола в България. Каза, че ще направи така, че Ботев ще отиде в Б група, окей, нека да го видим.

