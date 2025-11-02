От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

Популярни
  • 2 ное 2025 | 11:21
  • 18687
  • 29

Вчера Локомотиив и Ботев изиграха само 41-а минути преди дербито на Пловдив да бъде прекратено. Това случи, след като фен на “смърфовете” удари с бутилка в главата стража на “канарчетата” Даниел Наумов.

След ексцесиите и двата клуба поискаха служебна победа. На пръв поглед изглежда, че тя ще бъде присъдена на Ботев, но наредбата и Дисциплинарния правилник на БФС са доста разтегливи, което е предпоставка за различни тълкования. Решението може да е от 4:0 в полза на Ботев, през 0:0 и нула точки за двата отбора, до 4:0 за Локомотив и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига.

Разбира се, от съществена важност е какво са написали в своите доклади главният рефер и дежурният делегат.

Член 24 (9) от Наредбата на първенствата и турнирите гласи:

Когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя както следва:

три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват. Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея.

Член 24 (10) от Наредбата на първенствата и турнирите гласи:

Ако във футболна среща се установи, че и в двата отбора е допусната нередовност, то се присъжда резултат 0:0 и 0 (нула) точки и за двата отбора. Същата санкция се налага и в случаите, когато футболна среща не се проведе/не завърши по причина на двата участващи отбора.

На тази база има три възможни варианта:

1. Съдията е написал, че е прекратил двубоя по вина на Локомотив (Пловдив), защото стражът на Ботев Даниел Наумов е ударен с бутилка в главата. Тогава “канарчетата” получават служебна победа с 4:0.

2. Съдията е написал, че двубоят е прекратен, защото футболистите на Ботев са отказали да продължат мача след въпросния в 41-ата минута инцидент, въпреки че са можели да заменят Наумов с резервния вратар. Тогава Локомотив ще получи служебна победа с 4:0.

3. Съдията е написал, че вина за прекратяване на мача имат и двата отбора, защото първо привърженик на Локомотив е ударил с бутилка в главата Даниел Наумов, с което сериозно е застрашил здравето на вратаря, а след това футболистите на “канарчетата” са отказали да доиграят срещата, въпреки че реферът не е решил да я прекрати. Тогава служебният резултат ще е 0:0 и нула точки за двата отбора.

Дисциплинарният правилник за подобни инциденти пък гласи:

Член 37

4. Хвърляне на предмети по пистата, към терена или трибуните, или между трибуните – преди, по време и след края на срещата:

4) предметът е паднал на терена и е влязъл в съприкосновение със състезател или длъжностно лице, като е причинил нараняване:

4 000 лева и лишаване от домакинство за 1 среща (може да се замени със забрана за игра пред публика).

5) За хвърлени множество предмети, довели до продължително спиране на срещата и прибиране на отборите:

в) с тежки последствия - по 10 000 лева на среща и лишаване от домакинство за 3 срещи.

заб. тук е важно тълкуването на ДК - дали ще вземат предвид само един предмет (бутилката, която удари Наумов), или и предметите, които са хвърляни и преди това, но не са наранили никого.

Член 37, 9 б:

Фк, осуетил умишлено провеждане на футболна среща: 40 000 лева и преместване на отбора в по-ниско ниво (следващо по низходящ ред) за следващата спортно-състезателна година без право да довърши участието си в настоящата спортно-състезателна година.

Вариант е и мачът да бъде преигран или доигран, но не е ясно по коя точка от правилника би могло да се вземе подобно решение.

