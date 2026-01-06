Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си гостува на Фенербахче в мач от 20-ия кръг на Евролигата. Срещата е днес от 19:45 часа в Истанбул, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Старши треньорът на "червено-белите" от Пирея Йоргос Барцокас няма да може да разчита на Никола Милутинов, както и на новото попълнение на тима Тайрик Джоунс.

Гръцкият гранд е на седмо място в класирането с 11 победи и 7 загуби в сметката си от началото на сезона в "турнира на богатите", а "фенерите" заемат трета позиция в таблицата с баланс 12-6.

Снимки: Gettyimages