Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

  • 6 яну 2026 | 16:14
  • 455
  • 0
Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си гостува на Фенербахче в мач от 20-ия кръг на Евролигата. Срещата е днес от 19:45 часа в Истанбул, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Старши треньорът на "червено-белите" от Пирея Йоргос Барцокас няма да може да разчита на Никола Милутинов, както и на новото попълнение на тима Тайрик Джоунс.

Гръцкият гранд е на седмо място в класирането с 11 победи и 7 загуби в сметката си от началото на сезона в "турнира на богатите", а "фенерите" заемат трета позиция в таблицата с баланс 12-6.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Кръг №20 в Евролигата започва с 8 мача

Кръг №20 в Евролигата започва с 8 мача

  • 6 яну 2026 | 16:40
  • 171
  • 0
Олимпиакос без Никола Милутинов срещу Фенербахче

Олимпиакос без Никола Милутинов срещу Фенербахче

  • 6 яну 2026 | 14:54
  • 464
  • 0
Мачовете на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда най-посещавани в Евролигата

Мачовете на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда най-посещавани в Евролигата

  • 6 яну 2026 | 14:41
  • 251
  • 0
Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

  • 5 яну 2026 | 17:30
  • 1815
  • 0
Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

  • 5 яну 2026 | 16:36
  • 1400
  • 0
Везенков с нов съотборник в Олимпиакос

Везенков с нов съотборник в Олимпиакос

  • 5 яну 2026 | 15:27
  • 1896
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 10499
  • 27
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 12288
  • 56
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 15631
  • 28
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 26724
  • 13
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 11503
  • 10
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 23257
  • 19