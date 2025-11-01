Локомотив (Пловдив) 0:1 Ботев (Пловдив), ВАР отмени гол на Умарбаев

Локомотив (Пловдив) и Ботев играят при резултат 0:1 в дербито на кръга от 14-ия кръг на efbet Лига. Тодор Неделев (17) беше точен за гостите от дузпа. Двубоят е ръководен от Драгомир Драганов, за когото това е трето пловдивско дерби. Това е поредната среща между двата най-големи пловдивски клуба, които имат дългогодишно съперничество и винаги предлагат зрелищни и емоционални двубои, независимо от моментното им състояние и класирането.

Локомотив (Пловдив) заема третото място в efbet Лига с 24 точки от 13 изиграни мача, като "смърфовете" имат 17 отбелязани и 13 допуснати гола. От друга страна, Ботев (Пловдив) се намира в тежка ситуация, заемайки 14-то място с едва 11 точки, като "канарчетата" имат 14 отбелязани и 22 допуснати гола.

Капитанът на Локомотив Димитър Илиев е в групата за мача, но е оставен на резервната скамейка. Той лекуваше дълго време травма и поради тази причина наставникът Душан Косич ще разчита на него като резерва.

Преди началото на мача феновете на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) създадоха ефектна хореография в секторите си, посветена на Деня на народните будители. Двубоят е гледан на живо от собственика на клуба Христо Крушарски, националния селекционер Александър Димитров и от бившия селекционер на България Ясен Петров.

В 7-ата минута Николай Минков имаше добра възможност да изведе Ботев в резултата. Той обаче не нанесе добър удар и стреля над вратата.

Три минути по-късно Локомотив поведе в резултата с красив гол на Парвиз Умарбаев. От много малък ъгъл халфът на Локо завъртя топката при изпълнение на фаул и я прати във вратата на Даниел Наумов. Всички на стадиона изригнаха от радост, докато ВАР не се задейства и не повика Драгомир Драганов. След преразглеждане на ситуацията стана ясно, че Русков е попречил на вратаря на Ботев да се намеси. Голът беше отменен.

В 17-ата минута Ботев получи дузпа за игра с ръка на Мартин Русков. Бранителят загуби равновесие при удар на Самуел Калу и при падането си удари топката с ръка. Драганов веднага наду свирката и посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нае Тодор Неделев, който стреля безпощадно в долния десен ъгъл на вратаря.

Веднага след това Ботев можеше да удвои. Този път Милосавлиевич блокира шут на Калу.

ЛОКОМОТИВ – БОТЕВ 0:1

0:1 Тодор Неделев (17)

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 21. Енцо Еспиноса, 23. Мартин Русков, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев, 94. Каталин Иту, 9. Хуан Переа, 99. Жулиен Лами;

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Абрахам Оджо, 30. Франклин Маскоте, 42. Ивайло Видев, 90. Самуел Калу;