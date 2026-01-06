Цунами се сбогува с Левски и благодари специално на Мъри Стоилов

Вече бившият капитан на Левски Цунами се сбогува със "сините" със специален пост в социалните мрежи. По-рано днес той финализира трансфера си в турския Ъгдър.

"Първо искам да благодаря на Бог, че ми дава сила, здраве и мъдрост във всяка стъпка от това пътуване.



На семейството ми, което винаги е било до мен, подкрепяло ме в трудните моменти и празнувало всяко постижение, сякаш е и тяхно.



Много благодаря на президента, директорите и всички треньори, с които имах честта да работя. Специално за Станимир Стоилов, който имаше пълно доверие в работата ми. Всяко учение, всеки разговор и всяка възможност са били от съществено значение за моето професионално и личностно израстване. Към играчите и целия персонал, изнасям вечната си благодарност за компанията, уважението и ежедневната сплотеност. Имаше битки, жертви и уроци, научени на терена и извън него.



Повече от специално благодаря на привържениците. В 139 пъти давах всичко от себе си, борих се, тичах, страдах и празнувах винаги, мислейки за вас. Всяка подкрепа, всеки вик и всяка проява на привързаност са променили всичко.



Благодаря и на компанията Nordeste Agenciamento Esportivo и DJERY F за отличното партньорство, доверие и професионализъм през цялото това време.



В София направих истории и оставям благодарността си за всички приятели, които създадох в тази страна, които ще взема за цял живот. И специално благодаря на Светлин Караначев (Балди) за истинското приятелство, за уважението и обичта, които винаги ми помагат от началото до края на това пътуване.



Излизам с високо вдигната глава, сърце изпълнено с благодарност и увереност, че всеки ден правя най-доброто от себе си. Благодаря ти за всичко. САМО ЛЕВСКИ И САМО ЛЕВСКИ”, написа Цунами в социалните мрежи.