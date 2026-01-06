Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Цунами се сбогува с Левски и благодари специално на Мъри Стоилов

Цунами се сбогува с Левски и благодари специално на Мъри Стоилов

  • 6 яну 2026 | 19:01
  • 1065
  • 2

Вече бившият капитан на Левски Цунами се сбогува със "сините" със специален пост в социалните мрежи. По-рано днес той финализира трансфера си в турския Ъгдър.

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

"Първо искам да благодаря на Бог, че ми дава сила, здраве и мъдрост във всяка стъпка от това пътуване.  

На семейството ми, което винаги е било до мен, подкрепяло ме в трудните моменти и празнувало всяко постижение, сякаш е и тяхно.  

Много благодаря на президента, директорите и всички треньори, с които имах честта да работя. Специално за Станимир Стоилов, който имаше пълно доверие в работата ми. Всяко учение, всеки разговор и всяка възможност са били от съществено значение за моето професионално и личностно израстване. Към играчите и целия персонал, изнасям вечната си благодарност за компанията, уважението и ежедневната сплотеност. Имаше битки, жертви и уроци, научени на терена и извън него.  

Повече от специално благодаря на привържениците. В 139 пъти давах всичко от себе си, борих се, тичах, страдах и празнувах винаги, мислейки за вас. Всяка подкрепа, всеки вик и всяка проява на привързаност са променили всичко.  

Благодаря и на компанията Nordeste Agenciamento Esportivo и DJERY F за отличното партньорство, доверие и професионализъм през цялото това време.  

В София направих истории и оставям благодарността си за всички приятели, които създадох в тази страна, които ще взема за цял живот. И специално благодаря на Светлин Караначев (Балди) за истинското приятелство, за уважението и обичта, които винаги ми помагат от началото до края на това пътуване.

  Излизам с високо вдигната глава, сърце изпълнено с благодарност и увереност, че всеки ден правя най-доброто от себе си. Благодаря ти за всичко. САМО ЛЕВСКИ И САМО ЛЕВСКИ”, написа Цунами в социалните мрежи. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 1220
  • 6
Бивш юношески национал дойде в Бенковски

Бивш юношески национал дойде в Бенковски

  • 6 яну 2026 | 18:07
  • 1152
  • 1
Аталанта и Болоня следят национал на България

Аталанта и Болоня следят национал на България

  • 6 яну 2026 | 17:55
  • 1236
  • 0
Ботев (Ихтиман) привлече бивш армеец от Втора лига

Ботев (Ихтиман) привлече бивш армеец от Втора лига

  • 6 яну 2026 | 17:43
  • 957
  • 0
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 12202
  • 19
Доскорошен халф на Левски продължи кариерата си в Албания

Доскорошен халф на Левски продължи кариерата си в Албания

  • 6 яну 2026 | 16:42
  • 2067
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 12202
  • 19
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 22367
  • 80
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 17687
  • 91
Олимпиакос и Фенербахче се надлъгват в Истанбул

Олимпиакос и Фенербахче се надлъгват в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 20:05
  • 2427
  • 0
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 3394
  • 2
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 21595
  • 48