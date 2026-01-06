Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лех (Познан)
  3. Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 6828
  • 9

Талантливият български вратар Пламен Андреев вече е играч на Лех Познан, научи Sportal.bg. Стражът ще играе под наем в шампиона на Полша до края на сезона, като в договора му има опция за закупуване.

Сантандер потвърди напускането на Пламен Андреев
Сантандер потвърди напускането на Пламен Андреев

Това е трети трансфер за 21-годишния страж. През 2024 година той премина в нидерландския гранд Фейенорд, като през лятото на 2025 година отиде под наем в Расинг Сантандер, а сега ще има възможност да застане под рамката на вратата на един от най-големите отбори в Полша.

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?
Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Досега през сезона Андреев има на сметката си пет мача в Испания - два за шампионат и три за Купата на Краля.

