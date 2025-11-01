Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 8404
  • 21

Ботев (Пловдив), чрез публикация на своята официална страница във "Фейсбук", пиоска БФС да му присъди служебна победа с 3:0 след прекратения в 41-ата минута при резултат 1:1 мач срещу градския съперник Локомотив.

Ето какво е становището на "жълто-черните":

"Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив

Във връзка с прекратяването на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Ботев Пловдив, ръководството на нашия клуб изразява своята категорична позиция относно случилото се.

Мачът бе спрян след сериозен инцидент, при който нашият вратар Даниел Наумов бе ударен с хвърлена бутилка в главата от трибуните.

Медицинският екип установи комоцио и забрани категорично участието на футболиста в остатъка от срещата.

В тази ситуация беше невъзможно мачът да продължи, а здравето и безопасността на състезателите трябва винаги да бъдат приоритет.

За съжаление, последваха неприемливи и обидни изказвания от страна на Христо Крушарски, в които се омаловажава инцидентът и се отправят заплахи към клуба.

Подобно поведение няма място във футбола и не отговаря на ценностите на нашия спорт.

ПФК Ботев Пловдив настоява Българският футболен съюз да приложи в пълен обем разпоредбите на Наредбата и Дисциплинарния правилник, според които:

„Когато срещата е прекратена по вина на отбора-домакин заради нарушаване на реда и сигурността, физическо посегателство или хвърлен предмет, ударил състезател, се присъжда служебен резултат 0:3 и се налагат съответните санкции.“

Настояваме БФС да вземе справедливо и безпристрастно решение, с което да защити принципите на феърплея, безопасността и честната игра.

Здравето на футболистите и хората е над всичко.

Подобни прояви са недопустими и не трябва да остават без последици."

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 7953
  • 3
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 29271
  • 21
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 15:08
  • 1845
  • 1
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 101866
  • 259
Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 1478
  • 0
Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 1064
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 101866
  • 259
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 41239
  • 65
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 22267
  • 61
Тотнъм 0:0 Челси

Тотнъм 0:0 Челси

  • 1 ное 2025 | 18:29
  • 2062
  • 12
Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 19:25
  • 9684
  • 5