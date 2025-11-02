Феновете на Локо (Пд) поискаха служебна победа и изваждане на Ботев от efbet Лига

Фенклубът на Локомотив (Пловдив) взе отношение относно прекратеното градско дерби с Ботев. Сблъсъкът беше прекратен в края на първото полувреме заради хвърлена бутилка от "черно-белите" привърженици, която удари вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

Запалянковците споделят, че са готови да понесат предвидените санкции за инцидента, след което посочват, че според правилника на БФС решението за тази ситуация е служебна победа за "смърфовете" и изваждането на противника от efbet Лига.

Ето какво гласи позицията на Фенклуб Локомотив Пловдив:

"Клубът на привържениците на Локомотив Пловдив категорично осъжда прояви, които нарушават нормалното протичане на футболните срещи. Не приемаме хвърлянето на бутилки по футболистите или бомбички, с каквито беше засипан Боян Милосавлевич днес от самото начало на мача. Ще продължим да отстояваме тази позиция и занапред.

Същевременно ние сме готови да понесем предвидените санкции за случилото се и да поемем отговорност за своите действия.

За съжаление не е прецедент да има хвърляне на предмети, не само в България, а в цяла Европа. Истинският прецедент е отказът да се продължи мач, въпреки че отборът има резервен вратар на резервната скамейка. Но надали влизането на резервния вратар би се наложило, след като видео повторенията категорично показват актьорските умения на вратаря от отбора гост.

Искаме да обърнем специално внимание, че в конкретния случай има едно единствено справедливо решение, предвид факта, че другият отбор самоволно реши да не доиграе срещата (вероятно от липса на футболни аргументи) - съгласно член 37, точка 9б, от правилника на БФС решението е служебна победа за нашия отбор и изваждането на противника в по-долната група. Намираме последното за твърде крайна мярка – гостите днес са удобен противник, който очевидно изпитва страх от нас. Няма друга логична причина да откажат да доиграят мача.

Припомняме също, че на дербито от 18 август 2018 година, вратарят на Локомотив Мартин Луков беше ударен с факла, но мачът продължи - тогава не последва нито прекратяване, нито отказ от участие. Това ясно показва, че в подобни ситуации стандартът трябва да бъде еднакъв за всички.

Всяко друго решение ще създаде изключително опасен прецедент. Налице е риск да станем свидетели на абсурдни ситуации. Ще бъдат развързани ръцете на „спонсори“ и „благодетели“ да прекъсват футболни срещи при неблагоприятен развой, прегръщайки се със съдията - явен намек какво решение трябва да бъде взето.

В заключение, изказваме възхищението си от медицинските лица на опонентите днес. Даниел Наумов не беше в състояние да продължи мача, залиташе и припадаше по терена. Благодарение на тяхната професионална намеса, само минутки по-късно, той вече подскачаше и се плезеше радостно пред клетката с гостите, вече чудодейно изцелен от сериозната травма".