Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

ПАОК се нуждаеше от дузпи, за да отстрани гостуващия Атромитос на 1/8-финалите в турнира за Купата на Гърция. Кирил Десподов не беше в групата на тима от Солун, а в герой за "черно-белите" се превърна дебютиралият вратар Димитриос Монастирлис, който спаси удара на Атанасиос Караманис при петото изпълнение от бялата точка за Атромитос.

Макана Баку даде преднина на гостите, които са водени от бившия треньор на ЦСКА Душан Керкез. Германският нападател се разписа в 52-рата минута, но в 54-тата Андрия Живкович изравни. По регламент, продължения нямаше и след края на редовното време се пристъпи към дузпи. И двата отбора бяха безгрешни до изстрела на Караманис, отразен от Монастирлис.

На 1/4-финалите ПАОК ще се изправи срещу Олимпиакос. Кифисия на Алекс Петков пък ще има за съперник Левадиакос. Днес тимът на българския защитник надви с 1:0 като гост Волос. Попадението вкара Лазара Амани в 81-вата минута, а Петков се появи в игра в 87-ата на мястото на Хорхе Помбо.

В друг мач днес Арис (Солун) се наложи с 2:0 над Панетоликос благодарение на точни изстрели на Лорен Морон и Урош Рачич.