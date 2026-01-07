Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Бившата зведа на Берое Себастиан Вия заяви намерението си да премине в аржентинския гранд Ривър Плейт, въпреки че на предишен етап в кариерата си носеше екипа на Бока Хуниорс.

През 2025 година отборът на Марсело Гаярдо не спечели нито един трофей и не успя да се класира за Копа Либертадорес. "Милионерите" вече се подсилиха с Анибал Морено, Фаусто Вера и Матиас Виня, а Себастиан Вия сам предложи услугите си на отбора от "Ел Монументал".

Колумбийският нападател спечели Купата на Аржентина с Индепендиенте (Ривадавия), но има желание да продължи кариерата си в по-голям клуб.

Бивша звезда на Берое пред изненадващ трансфер в Ривър Плейт

„Видях, че има интерес и с моя агент взехме решение, че бих искал да играя в Ривър Плейт. Надяваме се двете страни да постигнат съгласие. Аз съм футболист и моята работа е да играя футбол. Очевидно знам какво означава Ривър. Това са преговори и аз не се меся в тези неща. Става въпрос за моето бъдеще, бъдещето на семейството ми. Искам да продължа да се развивам. Ако получа тази възможност, ще се възползвам от нея по най-добрия начин“, заяви Вия, който беше част от Бока Хуниорс между 2018 и 2023 година.

Периодът му на "Ла Бомбонера" приключи рязко заради голям скандал. Той беше осъден за сексуално насилие, а ръководството на клуба, начело с тогавашния президент Хорхе Амеал и Хуан Роман Рикелме, взе решение да го отстрани от състава. След месеци на несигурност, в които той дори тренира с испански аматьорски клуб, Вия пристигна в България и направи фурор с Берое, а после подписа с Индепендиенте (Ривадавия).

„Психически съм много силен и ако Марсело Гаярдо ми се обади, още утре тръгвам. Нямам проблем“, заяви колумбиецът. Ще бъда повече от горд да играя до Хуан Фернандо Кинтеро, който ми е като брат и беше до мен в най-трудните моменти от живота ми, така че би било чест да играя редом с него“, заяви колумбиецът.

🤔 Sebastián Villa hace fuerza para arribar a River pero, ¿cómo le fue enfrentándolo?



Tres de los cuatro goles que le convirtió al Millonario fueron jugando para Boca.



Además, le hizo uno con la camiseta de Independiente Rivadavia y luego se quedó con el pase a la final de la… pic.twitter.com/vvWLGAayrt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 6, 2026

Пречка пред сделката може да се окаже високата му цена. Смята се, че президентът на клуба от Мендоса Даниел Вила ще поиска за 29-годишния футболист 12 млн. долара.

„С Даниел имаме отлични отношения, като баща и син, и постигнахме споразумение, че ще напусна клуба. Трябваше да остана още шест месеца и го изпълних. Направих отбора шампион, след толкова години се класирахме за Копа Либертадорес и аз удържах на думата си да остана тези шест месеца в Мендоса. Мисля, че е време да се развивам. Моментът е подходящ“, изтъкна Вия.