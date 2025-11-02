Популярни
  ПФК Ботев: Наредбата показва ясно какво трябва да бъде решението на БФС

ПФК Ботев: Наредбата показва ясно какво трябва да бъде решението на БФС

  • 2 ное 2025 | 10:45
  • 764
  • 0

От Ботев (Пловдив) започнаха неделния ден с публикация, чрез която клубът настоява да получи служебна победа след прекратеното дерби с Локомотив (Пловдив). "Жълто-черните" се позовават на чл. 24 (9) от Наредбата за първенствата и турнирите на БФС.

"Наредбата за първенствата и турнирите на БФС ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на Локомотив Пловдив, които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата. Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони".

