Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. За втори път дербито на Пловдив е прекратено в същата минута на "Лаута"

За втори път дербито на Пловдив е прекратено в същата минута на "Лаута"

  • 2 ное 2025 | 10:00
  • 1234
  • 0

Вчерашното градско дерби между Локомотив и Ботев беше второто в историята между тези два отбора, което бе прекратено. По ирония на съдбата и предишното бе на "Лаута" и пак инцидентите, които го прекратиха, се разиграха в 41-вата минута. И резултатът и тогава, и сега бе равен. 

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Става дума за сблъсъка на 19 април 2014 година. Мачът тогава бе спрян в 41-вата минута при 0:0, а около половин час по-късно и окончателно прекратен, заради множество силни бомбички, хвърляни на терена от публиката на домакините в опасна близост до футболистите. 

Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група
Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

Най-застрашен бе румънският бранител на Ботев - Сърджан Лукин, като една мощна бомба падна на сантиметри от него. В крайна сметка решението на случая тогава дойде на 22 април 2014 година. Тогава Спортно-техническата комисия на БФC присъди служебна победа с 3:0 в полза на "жълто-черните".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист с нова победа у дома

Рилски спортист с нова победа у дома

  • 2 ное 2025 | 09:27
  • 428
  • 0
Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

  • 2 ное 2025 | 09:24
  • 404
  • 0
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 9134
  • 22
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 5052
  • 13
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 4823
  • 5
Аксаково с ценна победа

Аксаково с ценна победа

  • 1 ное 2025 | 22:30
  • 1360
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 9134
  • 22
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 4823
  • 5
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 5052
  • 13
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 3981
  • 0
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 33560
  • 48
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 35256
  • 178