За втори път дербито на Пловдив е прекратено в същата минута на "Лаута"

Вчерашното градско дерби между Локомотив и Ботев беше второто в историята между тези два отбора, което бе прекратено. По ирония на съдбата и предишното бе на "Лаута" и пак инцидентите, които го прекратиха, се разиграха в 41-вата минута. И резултатът и тогава, и сега бе равен.

Става дума за сблъсъка на 19 април 2014 година. Мачът тогава бе спрян в 41-вата минута при 0:0, а около половин час по-късно и окончателно прекратен, заради множество силни бомбички, хвърляни на терена от публиката на домакините в опасна близост до футболистите.

Най-застрашен бе румънският бранител на Ботев - Сърджан Лукин, като една мощна бомба падна на сантиметри от него. В крайна сметка решението на случая тогава дойде на 22 април 2014 година. Тогава Спортно-техническата комисия на БФC присъди служебна победа с 3:0 в полза на "жълто-черните".