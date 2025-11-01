Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 3145
  • 11

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски каза след прекратеното дерби с Ботев, че стражът на "канарчетата" Даниел Наумов е симулант. Бизнесменът твърди, че бутилката, хвърлена от фен на "смърфовете" срещу стража, не го е ударила в главата, а по рамото. Това значело, че трябва да получи червен картон за симулация. Също така Крушарски предложи линейка на Наумов, с която да отиде за преглед при д-р Габровски.

Босът на "смърфовете" се изказа остро и срещу хулиганската проява, настоявайки държавата и полицията да не допускат такива запалянковци да до трибуните.

"Погледнете внимателно записа и ще видите къде го удря тежкия комоцио. Ако в рамото е комоцио, мама миа! Цялата работа я изтърва съдията. Никога не съм говорил против съдии. Очаквах, че когато тук е шефът на съдиите, ще има някакъв ред. А то какво се случи? Локомотив го отнесе заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой и преди в ЦСКА 1948. За същите действия.

То се вижда. Гледайте! Удря го по рамото. Гледайте внимателно. Ако сте кривогледи, ще ви дам очила за специално гледане", започна Крушарски, след което подхвана и хулиганите.

"Откога говоря, че тези фенове трябва да ги изгонят. Да не влизат на терена, те са само против. Полицията чака 6 месеца да ми даде на мен кой е хвърлил бомбичката, трябвало да се разследва. Какво ще разследваш? То се вижда. Хващаш го за ухото и го изхвърляш", разясни босът на "смърфовете", а след това потвърди, че ще направи всичко възможно, за да изхвърли Ботев от елита.

"Да, ще им помогна. Ще играя с всички отбори против тях и Ботев ще отиде в “Б” група.

Имаше вариант мачът да продължи. Защо съдията не показа картон на Наумов, когато симулираше и бавеше топката? По-добре да беше го хванал да се целунат, да направят една любов на вратата и да прекрати мача.

За феновете съм казал: държавата трябва да си влезе в ролята, полицията трябва да си влезе в ролята. Плащам на полицията, за да въдвори ред. Сега ще платя 15 000 лева глоби и къде отивам? По-добре да има затворени сектори, за да няма глоби. Сега ще извикам тарторите, ще се срещна с тях и ще им кажа. Повече нерви нямам и да хвърлям излишни пари. Тамън направим нещо, сглобим го и хайде на метеното", допълни бизнесменът, след което се върна към инцидента с Наумов.

"Искате ли да извикам тук Габровски и да го изследва? Сега ще се обадя за линейка и да го закарат при Габровски. Но ще отиде ли тоя левак при Габровски? Никога няма да отиде. Никога, защото това е симулация. Удря го по рамото. Пет пъти го гледах. Тук го удари и получи комоцио. Боже мой. Това за втори път му се случва. Това беше нагласена работа. Кой каквото ще да ми говори, това беше нагласена работа. Симулация. Черевн картон и нов вратар.

Нямало да излезе, защото вторият вратар бил на 18 години. Тогава да си вземат някой като мен на 60 годни и да им пази. Ние пускахме играчи на по 15 години.

Ще видите оттук нататък какво става. Няма да се откажем лесно. Не съм от тези, които подвива колената и реве като вдовица за… такова, за Илиан.

Ще ги изхвърля в “Б” група с игра, а не с БФС. Всички отбори ще ги настроя против тях, защото ме уважават всички. На всеки един отбор съм помогнал. Ще го направя. Нека се радват при такава победа. Това е открадната победа благодарение на съдията. Тук е шефът на съдиите и той да си позволява да върши такива неща - изобщо да не говорим.

За отменения наш гол? Играе се 90 минути. Така е преценил съдията. Нищо не казвам. Ама при това положение, което стана, не трябва да свири повече", завърши Крушарски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 6904
  • 2
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 27346
  • 21
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 15:08
  • 1559
  • 1
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 86856
  • 224
Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 1212
  • 0
Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 86856
  • 224
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 33788
  • 56
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 16442
  • 54
Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 4355
  • 2
Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

  • 1 ное 2025 | 17:00
  • 3854
  • 28