Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски каза след прекратеното дерби с Ботев, че стражът на "канарчетата" Даниел Наумов е симулант. Бизнесменът твърди, че бутилката, хвърлена от фен на "смърфовете" срещу стража, не го е ударила в главата, а по рамото. Това значело, че трябва да получи червен картон за симулация. Също така Крушарски предложи линейка на Наумов, с която да отиде за преглед при д-р Габровски.



Босът на "смърфовете" се изказа остро и срещу хулиганската проява, настоявайки държавата и полицията да не допускат такива запалянковци да до трибуните.

"Погледнете внимателно записа и ще видите къде го удря тежкия комоцио. Ако в рамото е комоцио, мама миа! Цялата работа я изтърва съдията. Никога не съм говорил против съдии. Очаквах, че когато тук е шефът на съдиите, ще има някакъв ред. А то какво се случи? Локомотив го отнесе заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой и преди в ЦСКА 1948. За същите действия.

То се вижда. Гледайте! Удря го по рамото. Гледайте внимателно. Ако сте кривогледи, ще ви дам очила за специално гледане", започна Крушарски, след което подхвана и хулиганите.

"Откога говоря, че тези фенове трябва да ги изгонят. Да не влизат на терена, те са само против. Полицията чака 6 месеца да ми даде на мен кой е хвърлил бомбичката, трябвало да се разследва. Какво ще разследваш? То се вижда. Хващаш го за ухото и го изхвърляш", разясни босът на "смърфовете", а след това потвърди, че ще направи всичко възможно, за да изхвърли Ботев от елита.

"Да, ще им помогна. Ще играя с всички отбори против тях и Ботев ще отиде в “Б” група.

Имаше вариант мачът да продължи. Защо съдията не показа картон на Наумов, когато симулираше и бавеше топката? По-добре да беше го хванал да се целунат, да направят една любов на вратата и да прекрати мача.

За феновете съм казал: държавата трябва да си влезе в ролята, полицията трябва да си влезе в ролята. Плащам на полицията, за да въдвори ред. Сега ще платя 15 000 лева глоби и къде отивам? По-добре да има затворени сектори, за да няма глоби. Сега ще извикам тарторите, ще се срещна с тях и ще им кажа. Повече нерви нямам и да хвърлям излишни пари. Тамън направим нещо, сглобим го и хайде на метеното", допълни бизнесменът, след което се върна към инцидента с Наумов.

"Искате ли да извикам тук Габровски и да го изследва? Сега ще се обадя за линейка и да го закарат при Габровски. Но ще отиде ли тоя левак при Габровски? Никога няма да отиде. Никога, защото това е симулация. Удря го по рамото. Пет пъти го гледах. Тук го удари и получи комоцио. Боже мой. Това за втори път му се случва. Това беше нагласена работа. Кой каквото ще да ми говори, това беше нагласена работа. Симулация. Черевн картон и нов вратар.

Нямало да излезе, защото вторият вратар бил на 18 години. Тогава да си вземат някой като мен на 60 годни и да им пази. Ние пускахме играчи на по 15 години.

Ще видите оттук нататък какво става. Няма да се откажем лесно. Не съм от тези, които подвива колената и реве като вдовица за… такова, за Илиан.

Ще ги изхвърля в “Б” група с игра, а не с БФС. Всички отбори ще ги настроя против тях, защото ме уважават всички. На всеки един отбор съм помогнал. Ще го направя. Нека се радват при такава победа. Това е открадната победа благодарение на съдията. Тук е шефът на съдиите и той да си позволява да върши такива неща - изобщо да не говорим.

За отменения наш гол? Играе се 90 минути. Така е преценил съдията. Нищо не казвам. Ама при това положение, което стана, не трябва да свири повече", завърши Крушарски.