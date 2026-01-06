Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лех (Познан)
  Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  6 яну 2026 | 19:10
  • 1228
  • 6
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Шампионът на Полша Лех Познан представи официално българския вратар Пламен Андреев. Стражът идва под наем от нидерландския Фейенорд. 21-годишният страж премина задължителните медицински прегледи и подписа контракта си с поляците. Договорът на Андреев е до края на сезона, но Лех ще има опция за закупуване.

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

През лятото на 2025 година отиде под наем в Расинг Сантандер, а сега ще има възможност да застане под рамката на вратата на един от най-големите отбори в Полша. Досега през сезона Андреев има на сметката си пет мача в Испания - два за шампионат и три за Купата на Краля.

