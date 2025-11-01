След футболния скандал в Пловдив, ММС призова депутатите да приемат спешно закон

Министерството на младежта и спорта излезе с официална позиция след прекратения футболен мач от efbet Лига между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив). От министерството призоваха народните представители да приемат спешно Закона за борба със спортното хулиганство.

"Министерството на младежта и спорта остро осъжда проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив). Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните.

Министерството на младежта и спорта за пореден път призовава народните представители спешно да приемат Закона за борба със спортното хулиганство, който вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание.

Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора", написаха от ММС.